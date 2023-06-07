صندوق خليفة يقدم حلولاً محاسبية وضريبية للشركات الصغيرة

المصدر: (أبوظبي - وام)

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وقع صندوق خليفة لتطوير المشاريع اتفاقية تعاون مع شركة «ذا أكاونتر»، المتخصصة في تقديم خدمات المحاسبة والحلول الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات عن طريق حلول مبتكرة للويب والهواتف الذكية.

وستستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة من الخدمات الفورية التي تقدمها ذا أكاونتر عبر الهواتف الذكية وتطبيقات الويب، وسينعكس ذلك على التقارير المالية لأعمال تلك الشركات، كما ستستفيد من التواصل السلس الذي تتيحه على مستوى المستندات والوثائق، فكل ما على مستخدم التطبيق الإلكتروني القيام به هو تحميل صور فواتير، إذ لا تحتاج المنصة إلا الحد الأدنى من المدخلات لإجراء عملياتها بنجاح.

وقالت علياء المزروعي الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة: ستسهل هذه الشراكة على رواد الأعمال في الإمارات القيام بعملياتهم وإجراءاتهم الحسابية وتمكنهم من اتخاذ قرارات مدروسة ومدعومة بالأرقام تتوافق مع اللوائح والمتطلبات التنظيمية للأعمال في دولة الإمارات.

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