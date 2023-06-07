«فيتش» تؤكد تصنيفات «جي إف إتش» بالدرجة «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أكدت تصنيفها في ما يتعلق بقدرة المصدر على الوفاء بالتزاماته المالية على المدى الطويل والمدى القصير عند الدرجة «B»، مع نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف طويل الأجل.

كما أكدت وكالة فيتش على التصنيف الأول غير المضمون، طويل الأجل للصكوك البالغة قيمتها 500 مليون دولار أمريكي المستحقة في عام 2025 والصادرة عن شركة صكوك جي إف إتش المحدودة بالدرجة «B»، مع تصنيف استرداد بدرجة «RR4».

تمت إعادة تأكيد تصنيفات المجموعة من قبل وكالة فيتش مع الأخذ في الاعتبار نجاح فريق الإدارة في جهوده بتطوير نموذج أعمال يركز على تحقيق مصادر دخل أكثر استقراراً تقوم على الرسوم. ووفقاً للتقرير، شملت محركات التصنيف الرئيسية نموذج الأعمال المتطور لجي إف إتش، مشيراً إلى أن الإدارة قد أحرزت تقدماً في تنفيذ استراتيجية الحد من المخاطر في السنوات الأخيرة، وتنمية أنشطة الخزانة، وزيادة الأعمال المدرة للرسوم من إدارة الاستثمار والحد من الاستثمارات العقارية غير السائلة القديمة. كما تم التأكيد على الربحية الإجمالية لجي إف إتش بوصفها أنها معتدلة، مع ملاحظة أن الرسملة والسيولة تتماشيان وتتجاوزان المعايير التنظيمية، على التوالي.

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