طفرة في الاستثمارات الهندية بعقارات دبي

المصدر: دبي - البيان

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أشارت إحصاءات حديثة إلى أن المستثمرين الهنود استحوذوا على 20 % من جميع المعاملات العقارية في دبي في الربع الأول من عام 2023، واستثمروا ما يقرب من ملياري دولار (7.3 مليارات درهم) خلال هذه الفترة.

ويشهد قطاع العقارات في دبي طفرة في الاستثمارات من الهند، مع الاقتراب السريع لبدء مضاعفة الضرائب 4 مرات على التحويلات الخارجية من الهند اعتباراً من 1 يوليو.

وتوقع خبراء بالقطاع استمرار التدفق القوي للاستثمار من الهند إلى قطاع العقارات في دبي قبل تطبيق الضريبة المحصلة من المصدر بنسبة 20 بالمائة اعتباراً من الأول من يوليو. وكانت الهند أعلنت في 1 فبراير وفي إطار الحديث عن ميزانية 2024-2023 زيادة الضريبة على التحويلات للخارج من 5 % إلى 20 %، باستثناء التحويلات المتعلقة بالأغراض التعليمية والطبية.

وجهة مفضلة

وتبقى دبي الوجهة المفضلة للهنود في كل الأوقات. ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، استحوذ المستثمرون الهنود على 20 % من جميع المعاملات العقارية في دبي في الربع الأول من عام 2023، ارتفاعاً من 15 % في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقال شيفانش رشيت، مؤسس شركة «هيدج أند ساكس» Hedge & Sachs، لإدارة الأصول رشيت إن القيمة الإجمالية للاستثمارات الهندية في عقارات دبي في الربع الأول من هذا العام تقدر بنحو 7.3 مليارات درهم (حوالي ملياري دولار). وقال هذه المرة، تأتي الزيادة في الاستثمارات الهندية في العقارات في دبي مدفوعة بمجموعة متنوعة من المستثمرين لعدة أسباب.

وأوضح: ينجذب رجال الأعمال إلى بيئة دبي الصديقة للأعمال وموقعها الاستراتيجي كبوابة للشرق الأوسط وأفريقيا. كما ينجذب الأثرياء إلى نمط الحياة الفاخر في دبي وسوق العقارات القوي فيها، بينما ينجذب المهنيون إلى فرص العمل في دبي ورواتبها المرتفعة. وتوقع المزيد من القفزات في الاستثمارات الهندية.

كما أكد كبار المسؤولين في الشركات الأخرى ذات الصلة بقطاع العقارات زيادة الاستثمارات من الهند في أعقاب الإعلان عن رفع الضريبة على التحويلات الخارجية إلى 20%، وقالوا إنه من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه حتى أول يوليو. قال عادل أختار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Foremen Fiefdom، وهي شركة استثمار عقاري في دبي: نتوقع أن تستمر الزيادة الحالية في الاستثمارات الهندية في عقارات دبي للأشهر القليلة المقبلة، بل لبقية العام أيضاً.

وقال أختار: أصبحت دبي - وعدد قليل أيضاً من المواقع الأجنبية الأخرى - وجهات ذات شعبية متزايدة للمستثمرين الهنود، حيث توفر هذه المواقع عددًا من المزايا على الهند مثل معدل ضرائب أقل، وبيئة أكثر ملاءمة للأعمال التجارية، ونمط حياة أكثر فخامة.

وقال شاجاي جاكوب، العضو المنتدب في دبي والرئيس القُطري لشركة Anacit، ذراع خدمات الأعمال الجماعية لشركة الاستشارات العقارية Anarock، إنه على الرغم من عدم إصدار أي بيانات عن التحويلات الخارجية من قبل السلطات الهندية حتى الآن، يمكننا أن نفترض بثقة حدوث زيادة بالتحويلات والاستثمارات قبل أول يوليو.

ولفت: الزيادة في ضريبة التحويلات لا ينبغي أن تؤخذ على أنها سلبية أو أن تكون رادعاً قوياً للمستثمرين المحتملين. ومن ثم، فإننا لا نتوقع حدوث انخفاض كبير في التحويلات بسبب التغيير في معدلات الضريبة ولا الأفراد الذين يستثمرون في العقارات حتى بعد 1 يوليو. وقال شاجاي جاكوب، وهو أيضاً العضو المنتدب والمدير الإقليمي لشركة ApnaComplex، وهي شركة لإدارة الشقق وشركة حلول أمنية ومشروع مشارك لشركة Anarock: المستثمرون الهنود يفضلون بشكل متزايد شراء الشقق والفلل في دبي. وأوضح أن الفلل أكثر شعبية لدى الأثرياء الذين يبحثون عن أسلوب حياة فاخر. تتراوح تكلفة الشقق عادةً بين مليون درهم و 5 ملايين درهم، بينما تتراوح تكلفة الفلل التي يشتريها المستثمرون الهنود بين 5 ملايين و20 مليوناً.

الأثرياء الهنود

من ناحية أخرى، أكد موقع «سيسات ديلي» أن الإجراءات التي اتخذتها الإمارات لتسهيل الحصول على تأشيرة الإقامة الذهبية، ساهمت في تدفق الأثرياء الهنود إلى دبي، وساهمت في ضخ استثماراتهم في سوق العقارات بالإمارة.

وأشار الموقع في تقرير إلى أنه خلال الفترة من 2015 إلى 2021، ساهم المستثمرون الهنود في ضخ نحو 83.62 مليار درهم في سوق العقارات بدبي. وأوضح أنه بحلول 2027، تشير التوقعات إلى أن عدد المستثمرين الهنود الأثرياء سيزداد بنسبة 107 %، ومن المتوقع أن تستمر الزيادة، إذ إنّه بحلول نهاية 2023 سيصل سوق العقارات إلى 300 مليار درهم في معاملات البيع المتوقعة. وأكد أنه بالإضافة للهنود، فإنَّ المملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا تعد من بين أفضل الدول لشراء العقارات في دبي.

ويقول أراش جليلي، مؤسس شركة «يونيك» والمدير التنفيذي لها، إن الإمارات شهدت نمواً اقتصادياً هائلاً على مدار العقد الماضي، ومن المتوقع أن تستمر مع دبي بهدف جعل الإمارة من أفضل 20 مدينة في العالم من حيث الثراء في نهاية 2023.

وأبرز الموقع برنامج التأشيرة الذهبية للأثرياء الذي يسمح لهم بالحصول على الإقامة في الدولة، بشرط الاستثمار في المنطقة التي يقطنون بها، بالإضافة إلى استيفاء العديد من المتطلبات الأخرى، وهو ما دفع الإمارات لإطلاق المنصة الرقمية الموحدة لتسهيل الحصول على الإقامة عن طريق الاستثمار.

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