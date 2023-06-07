«أدنوك للحفر» تستحوذ على حفارتين بحريتين

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت شركة «أدنوك للحفر» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اتفاقية للاستحواذ على حفارتين بحريتين ذاتيتي الرفع بمواصفات عالية من نوع Gusto MSC CJ46 سيتم تسليمهما وبدء تشغيلهما في الربع الرابع من العام الجاري على أن تظهر مساهمتهما في الإيرادات من عام 2024.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للاستحواذ المدرج ضمن توجيه الشركة للنفقات الرأسمالية قيمة 807.95 ملايين درهم (220 مليون دولار). وتشكل العملية جزءاً من استراتيجية «أدنوك للحفر» لتوسعة أسطولها وتطويره بهدف تمكين «أدنوك» من تسريع هدف رفع السعة الإنتاجية للإسهام في تلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة كما ستمكن عملية الاستحواذ الأخيرة الشركة من تحقيق هدفها بمضاعفة عدد قطع أسطولها من الحفارات البحرية ذاتية الرفع، والذي أعلنت عنه أوائل سنة 2021، فيما تخطط الشركة لتحقيق المزيد من التوسع من الآن وحتى نهاية سنة 2024.

وقال عبدالرحمن الصيعري الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: يدعم الاستحواذ الأخير عمليات أدنوك البحرية، أحد عملاء أدنوك للحفر الرئيسين، في ما يتعلق بتوفير متطلبات خدمات الحفر في مجال إكمال وتهيئة الآبار للإسهام في تنفيذ خطط أدنوك لتسريع تحقيق هدف رفع السعة الإنتاجية كما تأتي الخطوة في إطار استراتيجية أدنوك للحفر لتسريع نمو وتوسعة أعمالها وتعزيز الإيرادات وزيادة العوائد للمساهمين. وأضاف: تسهم عملية الاستحواذ في ترسيخ مكانة أدنوك للحفر بوصفها مالكة لأسطول حفارات بحرية ذاتية الرفع يعد من بين الأكبر في العالم، فضلاً عن دعم خططنا لتوسعة أسطولنا ليصل إلى 142 منصة مملوكة للشركة في سنة 2024.

وقد تمكنت أدنوك للحفر منذ إدراج حصة أقلية من أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في أكتوبر من سنة 2021 من رفع عدد الحفارات التي تمتلكها من 95 إلى 115 منصة حفر من تاريخ 31 مارس من سنة 2023. وباستحواذها على الحفارتين الأخيرتين، عززت الشركة مكانتها ضمن أكبر مشغلي أساطيل الحفارات البحرية ذاتية الرفع في العالم، وذلك تماشياً مع خططها لتحقيق المزيد من التطور والتوسع في أعمالها.

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