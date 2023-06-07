«الصناعة» تطلق سلسلة Talk 4.0 لتمكين قادة القطاع من الاستدامة

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالاشتراك مع شركة إيدج القابضة، سلسلة Talk 4.0، وهي مبادرة تثقيفية جديدة لتبادل المعرفة تهدف إلى تمكين قادة القطاع الصناعي من تبنّي التقنيات التحويلية والممارسات المستدامة.

وتأتي المبادرة في إطار التعاون المشترك بين الوزارة و«إيدج» بعد توقيعهما مذكرة تفاهم في أغسطس 2022، تنص على تعزيز آفاق المبادرات التدريبية التي يقدمها مركز ايدج للتعلم والابتكار إلى المنظومة الصناعية في الدولة والتعاون البناء في إنشاء مركز تمكين الصناعة 4.0.

وتم طرح سلسلة Talk 4.0 كجزء من مجموعة مبادرات تهدف إلى تحفيز وتسريع التحول الرقمي، في إطار برنامج التحول التكنولوجي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أكتوبر عام 2022. وتجمع السلسلة بين قادة الصناعة لتبادل الخبرات والتعرف على أفضل التطبيقات في مجال حلول الثورة الصناعية الرابعة، عبر فتح آفاق المحادثات والنقاشات من خلال الدورات التثقيفية، وورش العمل والندوات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز