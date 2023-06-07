«دو» تطلق أول بودكاست عربي خاص بقضايا الاستدامة

المصدر: (دبي- البيان)

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أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن إطلاق «بودكاستدامة» أول برنامج بودكاست باللغة العربية خاص بموضوعات وممارسات الاستدامة. وستتناول سلسلة البودكاست التي يستضيفها أبو بكر التوم، الباحث المتخصص في الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، العديد من المناقشات والحوارات البنّاءة في مجال الاستدامة بمشاركة متحدثين وضيوف خبراء في هذا المجال. وتتمحور أهداف برنامج البودكاست الجديد من دو حول تسليط الضوء على القضايا الملحة للاستدامة وتعزيز الوعي والمعرفة حول ممارسات وموضوعات الاستدامة باللغة العربية.

وقال عادل الريّس، مدير إدارة تنفيذي - الاتصال المؤسسي والبروتوكول في دو: «نفخر بتقديم سلسلة البودكاست الجديدة الخاصة بقضايا الاستدامة باللغة العربية والتي تُعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بما ينسجم مع التزامنا الراسخ وتعهداتنا بتعزيز ممارسات الاستدامة وزيادة الوعي المجتمعي حول سُبُل تعزيز التنمية المستدامة».

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