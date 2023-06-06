«البنك الدولي» يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات للعام المقبل إلى 3.4%

المصدر: دبي - البيان

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توقع «البنك الدولي» أن يبلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات 3.4% في كلٍ من العامين المقبلين 2024 و2025.

جاء ذلك في إصدار يونيو 2023 من سلسلة التقارير الدولية التي يصدرها «البنك الدولي» بعنوان «آفاق الاقتصاد العالمي».

وبذلك، يكون «البنك الدولي» قد رفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات بنسبة 1.1%، بالمقارنة مع إصداره ليناير الماضي، من نفس السلسلة، ذلك أنه كان قد توقع آنذاك أن اقتصاد الإمارات سينمو في 2024 بنسبة 2.3%.

وذكر «البنك الدولي» في تقريره أنه يتوقع تحسناً لافتاً في آفاق النمو الاقتصادي لدول الشرق الأوسط المصدرة للنفط، وفي مقدمتها الإمارات والمملكة العربية السعودية، اعتباراً من يناير 2024، فيما يُعد انعكاساً للتعافي المفترض في انتاج النفط في هذه الدول اعتباراً من التاريخ المذكور، مدعوماً بالتأثيرات الإيجابية المتوقعة للمحفزات الاقتصادية ومحفزات الاستثمار المتتالية التي تطبقها الإمارات على نحو حثيث خلال السنوات الأخيرة.

وفيما يخص العام الجاري، توقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في الإمارات 2.8%.

وفيما يخص نمو الاقتصاد العالمي، توقع التقرير أن يتراجع هذا العام إلى 2.1%، بالمقارنة مع 3.1% في العام الماضي، وذلك بسبب استمرار سياسة التشدد النقدي التي تنتهجها غالبية دول العالم، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، بُغية كبح جماح التضخم العالمي. وتوقع التقرير أن يحقق الاقتصاد العالمي تعافياً فاترا في 2024، فيرتفع إلى 2.4% فقط، ثم يتعافى على نحو أنشط نسبياً في 2025، فيرتفع إلى 3%.

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