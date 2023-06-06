1.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.8 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 644 مبايعة بقيمة 1.63 مليار درهم منها 44 مبايعة للأراضي بقيمة 310.59 ملايين درهم و600 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.32 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 18 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تلتها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة الوصل ثم مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وتصدرت منطقة الممزر المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 70 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 87 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 46 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة المركاض وأخيرا مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة مدينة المطار.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 91 مبايعة بقيمة 434 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 88 مبايعة بقيمة 102 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 46 مبايعة بقيمة 71 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 156.2 مليون درهم منها 13 رهن أراض بقيمة 26.34 مليون درهم و74 رهن فلل وشقق بقيمة 129.86 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 20 مليون درهم وأخرى في منطقة الحبية الثالثة بقيمة 13 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 14 هبة بقيمة 25.98 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 10 ملايين درهم وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 4 ملايين درهم.

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