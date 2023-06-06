بوابة الشرق مول يستقبل شعبية الكرتون لأول مرة في عيد الأضحى

المصدر: البيان

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أعلن بوابة الشرق مول، أحد أفضل مراكز التسوق في أبوظبي، عن برنامج الفعاليات والأنشطة الترفيهية التي يتم التحضير لها بمناسبة عيد الأضحى.

ولأول مرة في بني ياس، سيستقبل مسرح بوابة الشرق مول أول أيام العيد ولغاية ثالث أيام العيد، شخصيات شعبية الكرتون ليتاح للصغار فرصة مشاهدة شخصياتهم المفضلة والتفاعل معها والتقاط أحلى الصور التذكارية بحضور الأهل والأصحاب في أجواء استثنائية تُجسد فرحة العيد وذلك من 5:00 مساءً حتى 9:00 مساءً.

وتنطلق فعاليات العيد الاحتفالية الخاصة بالأطفال من 22 يونيو وحتى 1 يوليو من الساعة 12:00 ظهراً حتى 10:00 مساءً، حيث سيقضي الزوار الصغار أوقاتاً ممتعة يقضونها في الساحة المخصصة للعب، والتي تشمل ركناً للفنون والعديد من الألعاب المميزة في أجواء عائلية.

ويطلق بوابة الشرق مول حملة تسوّق واربح والتي ستتيح للمتسوقين فرصة دخول السحب والفوز بسيارة فولكس واجن تيرامونت الجديدة كلياً وذلك عند التسوق من أي متجر بقيمة 200 درهماً أو بقيمة 400 درهماً من كارفور من 1 يونيو إلى 12 يوليو ومن المقرر أن يتمّ السحب والإعلان عن الفائز في 13 يوليو 2023.

كما يُقدّم بوابة الشرق مول لزواره تجربة تسوّق متكاملة مع أكثر من 350 متجراً لأشهر الماركات المحلية والعالمية التي تشمل أحدث صيحات الموضة، مستحضرات التجميل، المجوهرات، الأحذية، الحقائب، العطور، المفروشات ومستلزمات المنزل بأسعار وخصومات خاصة خلال هذه الفترة من السنة.

كما ويوفر المول مجموعة واسعة من المطاعم والمقاهي الذي يمكن التوجه اليها خلال فترة العيد لقضاء أوقات ممتعة مع العائلة والأصدقاء خلال فترة العيد.

و خلال فترة عيد الأضحى أيضا، سيتم إضاءة الواجهات الخارجية لبوابة الشرق مول يومياً من 16 يونيو إلى 13 يوليو من 6:00 مساءً حتى 3:00 صباحاً حيث سيكتمل المشهد الاحتفالي بتفاصيل ملونة تغمر المكان بروح العيد وتنشر الابتسامة على وجه الزوار.

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