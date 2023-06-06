غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تستقطب 30 شركة تقنية ناشئة في الربع الأول

المصدر: ​دبي _ البيان

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كشفت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن أهم إنجازاتها خلال الربع الأول من عام 2023، تماشياً مع أولوياتها الاستراتيجية في تعزيز الاقتصاد الرقمي في دبي، ودعم أجندة دبي الاقتصادية (D33). ونجحت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية في استقطاب 30 شركة ناشئة ذات إمكانات كبيرة متخصصة في مجال التكنولوجيا، وذلك في إطار جهودها لتنمية الاقتصاد الرقمي، وتعزيز جاذبية الإمارة للتكنولوجيا والاستثمارات التقنية المتقدمة.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، تشكل أبرز أولويات الغرفة في الحاضر والمستقبل، مشيرا إلى أن دعم هذه التوجهات يتطلب تعزيز أطر التعاون مع القطاع الخاص كجزء أساسي من جهود تطوير منظومة الاقتصاد الرقمي.

وقال معاليه إن دولة الإمارات تركز على تعزيز الحوار البناء في أهم مكونات مجتمع الأعمال الرقمي، لتحديد الفرص والتحديات والتوصيات، ورسم التوجهات الهادفة لتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتطوير أطر تشريعية داعمة لنمو الشركات التقنية، والارتقاء بتنافسية الاقتصاد الرقمي ومساهمته في تعزيز نمو اقتصاد الدولة.

وأطلقت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي مبادرة جديدة لتعزيز الحوار مع مختلف مكونات مجتمع الأعمال الرقمي بالإمارة، حيث نظمت سلسلة من 10 ورش عمل تفاعلية مع شركات القطاع الخاص حول قطاعات ومجالات معينة في الاقتصاد الرقمي، وذلك للتعرف عن كثب على تحديات القطاعات المستهدفة، والمساهمة في ابتكار الحلول الملائمة التي تدعم الشركات العاملة في هذه القطاعات للارتقاء بأدائها وتعزيز تنافسيتها.

وشملت قطاعات الاقتصاد الرقمي التي تمت مناقشتها في الورش التفاعلية كلا من الطباعة الثلاثية الأبعاد، وقطاع التواصل الاجتماعي، ورأس المال المخاطر وحاضنات الأعمال، والتجارة الإلكترونية، وقطاع الألعاب الإلكترونية، واقتصاد العمل الحر، والتكنولوجيا المالية، والميتافيرس والعملات الرقمية، والتكنولوجيا الصحية بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي وتطوير البرمجيات.

تلتزم غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بدعم التحول الرقمي في دبي وتعزيز مكانة الإمارة كعاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي. وتركز الغرفة في استراتيجيتها الطموحة على استقطاب أكثر من 300 شركة ناشئة رقمية جديدة إلى الإمارة.

وفي إطار تحقيق أهدافها الاستراتيجية، ستستضيف غرفة دبي للاقتصاد الرقمي هذا العام النسخة الأولى من قمة "إكسباند نورث ستار دبي"، أكبر حدث عالمي مخصص لأصحاب الشركات الناشئة في المنطقة، والذي سيقام في أكتوبر المقبل، حيث ستستعرض القمة فرص النمو التي يتيحها الاقتصاد الرقمي في دبي، مقدمة بذلك حافزا استراتيجيا لتوسيع مستقبل الاقتصاد الرقمي في دبي وحول العالم.

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