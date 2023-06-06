«إس آند بي»: بنوك الإمارات ضمن الأقوى إقليمياً

المصدر: (دبي - البيان)

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أكدت وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية، أن البنوك الإماراتية تتمتع بوضع مريح لصافي الأصول الخارجية، وتعد نسب القروض إلى الودائع لديها من بين أقوى النسب في المنطقة. وجمعت البنوك ودائع محلية على مدار 15 شهراً الماضية في ظل النمو الضئيل للإقراض حيث لا تتوقع الوكالة تسارعاً في الإقراض، كما توقعت أن يستمر تحسن أوضاع التمويل لدى البنوك الإماراتية.

وأكدت أن الإمارات تعتبر ملاذاً آمناً، لذلك غالباً ما ينعكس عدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة وخارجها إيجاباً عليها من خلال نمو الودائع المحلية. كما توقعت أن تكون السلطات الاتحادية داعمة للغاية للنظام المصرفي، إذا لزم الأمر.

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