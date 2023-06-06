نجاح مبهر لفعالية «التخفيضات الكبرى» بدبي

المصدر: دبي - البيان

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حققت دورة شهر مايو من فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» نصف السنوية نجاحاً مبهراً، في ظل الإقبال الكبير من المتسوقين، الذين استفادوا من التخفيضات، التي وصلت إلى 90 % على أشهر العلامات التجارية العالمية.

وأقيمت أحدث دورة من فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة من 26 حتى 28 مايو الماضي، بمشاركة نحو 560 علامة تجارية، وأكثر من 2500 متجر، وشهدت زيادة 200 % في المبيعات مقارنة بأول دورة من الفعالية، التي أقيمت 2017، وتوجه عشرات الآلاف من المتسوقين إلى مراكز التسوق والمتاجر في المدينة المشاركة في هذه التخفيضات، للاستفادة من العروض الاستثنائية، والتي وصلت إلى 90 %.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تقدم «3 أيام من التخفيضات » تجربة تسوق فريدة ، كما تمكن تجار التجزئة من عرض منتجاتهم المتنوعة، وجذب المتسوقين بعروض رائعة وتعكس النتائج، التي حققتها الفعالية، التي أقيمت في مايو 2023 التأثير الإيجابي الكبير على إقبال المتسوقين ومبيعات العلامات التجارية، ومراكز التسوق المشاركة. وتسعى مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة لتعزيز مكانة دبي وجهة مفضلة للتسوق عالمياً».

ومن المقرر إقامة فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» في نوفمبر 2023، لتقدم للمتسوقين عروضاً وتخفيضات موسمية ضخمة على منتجات الموضة والجمال وأسلوب الحياة والأثاث والإلكترونيات وغيرها، بمشاركة مراكز التسوق الشهيرة والمتاجر والوجهات المختلفة في جميع أنحاء المدينة.

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