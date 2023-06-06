15366 شركة جديدة تستقطبها «غرفة دبي» بنمو 48.7 %

المصدر: دبي - البيان

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قفز عدد الشركات الجديدة، المنضمة لعضوية غرفة تجارة دبي 48.7 % إلى 15366 شركة، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من 2022، ما يعكس قدرة الإمارة المتزايدة على استقطاب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية بيئة أعمالها تطبيقاً لأولوياتها الاستراتيجية، التي تستهدف دعم مسيرة دبي التنموية والاقتصادية، وتعزيز تنافسية الإمارة وقطاعها الخاص تحقيقاً لأجندتها الاقتصادية D33.

وارتفعت صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي 17.3% في الربع الأول، إلى 71.7 مليار درهم، مقابل 61.1 ملياراً، في الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعكس جهود الغرفة في دعم تجارة أعضائها في الأسواق العالمية التقليدية والجديدة.

وأصدرت الغرفة 182266 شهادة منشأ، أول 3 أشهر، بنمو سنوي 2 % مقارنة بالفترة ذاتها من 2022، في حين أصدرت الغرفة واستقبلت الدولة 1527 دفتر إدخال مؤقت لبضائع وسلع بقيمة 1.1 مليار درهم، خلال الربع الأول من 2023.

ونجحت غرفة تجارة دبي خلال الربع الأول في تحقيق مستهدفات خطتها بـتأسيس أكثر من 100 مجموعة أعمال تمثل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية بالإمارة من أجل تعزيز مساهمة القطاع الخاص في رسم وصياغة السياسات والتشريعات المتعلقة ببيئة الأعمال، حيث بلغ عدد مجموعات الأعمال الحالية 105 مجموعات أعمال، الأمر الذي يظهر تمثيلاً رفيع المستوى للقطاع الخاص، ويعكس المرونة العالية، التي يتمتع بها اقتصاد الإمارة، والدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم مسيرة النمو المستدام.

وبلغ عدد القوانين ومشاريع القوانين التي راجعتها الغرفة أول 3 أشهر أكثر من 32 تشريعاً، وذلك في إطار جهودها لدعم مصالح مجتمع الأعمال، وبلغ عدد قضايا الوساطة التي استقبلتها الغرفة 18 قضية وساطة.

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