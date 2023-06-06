سوق دبي يقفز 1.37 % لأعلى مستوى منذ مايو 2022

المصدر: دبي - محمد عباس

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قفز مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.37 % مسجلاً مستوى 3652.64 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ جلسة 6 مايو 2022. وحقق السوق مكاسب في ختام جلسة أمس، وربح رأسماله السوقي نحو 11 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 626.05 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 636.97 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقاد سهما «تعليم القابضة» و«ديوا» مكاسب 26 شركة بسوق دبي، وارتفعا بنسب 7.8 % و6.4 % على التوالي، في حين استحوذ سهم «ديوا» على سيولة قاربت 314.5 مليون درهم، بنسبة 42.8 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 735.25 مليون درهم.

وسجل السوقان إجمالي 27.5 ألف صفقة شملت 478.8 مليون سهم. وتوزع إجمالي الأسهم المتداولة بواقع 315.14 مليون سهم في سوق دبي و163.7 مليون سهم في سوق أبوظبي.

وبلغ إجمالي السيولة التي استقطبتها الأسهم في السوقين 1.64 مليار درهم بختام جلسة أمس توزعت بين 904.3 ملايين درهم في سوق أبوظبي و735.25 مليون درهم في سوق دبي.

سوق دبي

وشهد سوق دبي المالي محافظة عدد من الأسهم القيادية على نشاطها في قيادة السوق، بمقدمتها سهم «الإمارات دبي الوطني» الذي صعد بنسبة 0.7 %، وإمباور 4.5 %، ودار التكافل 7.5 %.

وتمت صفقة كبيرة مباشرة على أسهم «تعليم القابضة» بنحو 5.25 ملايين سهم بسعر 3.27 دراهم للسهم، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 17.17 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، أمس، عند مستوى 9375.76 نقطة، متراجعا بنسبة 0.32 %.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بواقع 247.7 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 99.3 مليون درهم، ثم «أدنوك للإمداد» بسيولة 55.8 مليون درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي أسهم إيزي ليس 9.4 %، ورأس الخيمة للدواجن 3.4 %، وأي دي سي كوربوريشن 3.2 %، وإسمنت الخليج 2.2 %، وبرجيل القابضة 1.8 %.

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