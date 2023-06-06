«الإمارات للتنمية» يشارك بمؤتمر السندات والقروض

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلن مصرف الإمارات للتنمية مشاركته في مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك، الفعالية، التي تجمع أكثر من 1000 جهة إصدار واقتراض، لمناقشة دفع عجلة التنمية في الأسواق المحلية والدولية للسندات والصكوك والقروض المشتركة.

ويعتبر الحدث الذي يحظى بالرعاية الذهبية من المصرف لفعالياته، ويقام اليوم وغداً في مدينة جميرا بدبي، التجمع السنوي لكبار الخبراء في مجال رأس المال في الشرق الأوسط.

وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «تأتي مشاركة المصرف في هذا المؤتمر المهم، في إطار التزامنا بدعم النمو والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، وذلك نظراً لمكانة هذا الحدث منصة مهمة للتواصل وتبادل الآراء مع نظرائنا في القطاع، لمناقشة الاتجاهات، التي ترسم ملامح القطاع». وتشارك فاطمة ليجيا، نائب رئيس تنفيذي، تمويل المشاريع والشركات (الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات) في المصرف بجلستين حواريتين في الحدث، لتبحث موضوع التمويل المشترك في اليوم الأول، كما تشارك بجلسة حوارية أخرى لمناقشة تأثير التكاليف المالية على مدى أهلية وقابلية مشروعات البنية التحتية الإقليمية للتمويل المصرفي.

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