«دبي للسلع» و«بايبت» تدعمان شركات الأصول المشفرة

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز دبي للسلع المتعددة إبرام شراكة مع «بايبت»، المنصة المتخصصة في مجال تبادل وتداول الأصول المشفرة على مستوى العالم. وستقدم المنصّة بموجب هذه الشراكة دعماً مالياً بقيمة 500 ألف درهم للشركات الجديدة المتخصصة في مجال الأصول المشفرة والراغبة بتأسيس مقراتها في مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، الذي يُعد أكبر تجمع للشركات المتخصصة في تقنيات الويب 3 والبلوك تشين على مستوى المنطقة.

وبموجب الشراكة، ستصبح «بايبت» شريك الطرح لمركز كريبتو، حيث ستدعم الشركات المتخصصة في الأصول المشفرة الراغبة بطرح أصولها الرقمية في واحدة من أفضل أسواق التداول العالمية، وستقدم كذلك خدماتها لأعضاء منظومة مركز كريبتو.

من مقرها الرئيسي في دبي، وتعتبر بورصة «بايبت» لتداول العملات الثالثة في العالم من حيث الزيارات مع أكثر من 15 مليون مستخدم. وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «نجحت إمارة دبي في ترسيخ مكانتها مركزاً دولياً على خارطة تقنيات التشفير والجيل الثالث من الويب 3، مدعومةً بجهود مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة الذي يضم أكبر مجتمع للشركات والمؤسسات الناشطة في قطاع تقنيات التشفير على مستوى المنطقة. وينطوي تعاوننا مع منصّة (بايبت) المرموقة على أهمية كبيرة، ونحن فخورون بانضمامها إلى مجتمع شركائنا الرسميين.

وبفضل ما تتمتع به المنصّة من خبرات طويلة وما ستقدمه من دعم مالي، فإننا على ثقة كبيرة بأن هذه الشراكة ستكون بمثابة ركيزة أساسية في تسريع وتيرة الدور الرئيسي للشركات المتخصصة بتقنيات التشفير والويب 3 وتأثيرها الإيجابي في تطوير القطاع ككل».

وقال بن تشو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «بايبت»: «برزت دبي بلا شك كحلقة وصل عالمية للشركات الناشطة في قطاع الأصول المشفرة بفضل الجهود الدؤوبة التي تبذلها مؤسسات مرموقة مثل مركز دبي للسلع المتعددة، والذي نفخر بتعاوننا معه لتعزيز نمو عدد كبير من شركات تقنيات الويب 3 ذات الإمكانات العالية التي تحتضنها إمارة دبي، في حين نمضي قدماً نحو مواصلة تطوير قطاع العملات المشفرة والاقتصاد الرقمي في جميع أنحاء العالم».

ويُعد مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة منظومة متكاملة لشركات تطوير تقنيات الويب 3 والبلوك تشين، وخدمات القيمة المضافة المرتبطة بها، بما يوفر للشركات ورواد الأعمال في مجال تقنيات التشفير كل ما يحتاجونه لتوسيع نطاق عملياتهم. ويضم المركز حالياً أكثر من 550 شركة متخصصة في تقنيات الويب 3 والبلوك تشين.

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