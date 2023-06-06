«أباريل» تحصل على أول قرض مرتبط بالاستدامة

المصدر: (دبي - البيان)

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وقّعت مجموعة «أباريل» العالمية التي تعمل في مجال الأزياء وتجارة التجزئة، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، اتفاقية للحصول على أول قرض ثنائي طويل الأجل مرتبط بالاستدامة مع بنك المشرق، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويهدف هذا التمويل الذي يرتبط بأداء مجموعة «أباريل» إلى تعزيز مسيرة الاستدامة في المجموعة، وذلك من خلال تحديد أهداف طموحة وتحقيق نتائج ملموسة. ويمكن للمجموعة عبر هذا التمويل المرتبط بالأداء، إطلاق مبادرات استدامة، وضمان تحقيق تقدم قابل للقياس في هذا المجال. وفي إطار هذه الصفقة، سيقوم «المشرق» بمراقبة التقدم الذي تحرزه مجموعة أباريل في تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها.

ويلعب «المشرق» دوراً مهماً في تمكين ودعم مجموعة «أباريل» لتبني ممارسات مستدامة. ويتضمن هذا الدور اختيار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تتماشى مع معايير الاستدامة الأساسية واستراتيجية الأعمال التي تتبناها مجموعة أباريل، فضلاً عن تلبية معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في صناعة الأزياء. كما تولى «المشرق» مسؤولية معايرة أهداف أداء الاستدامة وفق مؤشرات الأداء المحددة، وقد تم تصميم هذه الأهداف بعناية لتكون قابلة للتطبيق طوال مدة القرض. وقال نيراج تيكشانداني، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أباريل»: يمثل هذا القرض المرتبط بالاستدامة مع «المشرق» خطوة استراتيجية تتماشى مع رؤية مجموعة أباريل الهادفة إلى تعزيز الاستدامة في مختلف جوانب عملياتنا.

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