«اقتصادية عجمان» تنظم مبادرة «غرس الاستدامة»

المصدر: (عجمان - وام)

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نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان مبادرة «غرس الاستدامة»، بالتعاون مع 6 شركاء من الدوائر الحكومية المحلية في الإمارة، بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة. ويشارك في المبادرة دائرة البلدية والتخطيط، ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري، ودائرة المالية، وهيئة النقل، ودائرة التنمية السياحية، وهيئة المناطق الحرّة، وتشمل المبادرة زراعة الأشجار وخاصة النخيل والنباتات المختلفة في مختلف المؤسسات الحكومية والحدائق العامة.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي البيئي وتشجيع المواطنين والمقيمين على الاهتمام بالبيئة والحفاظ على الطبيعة الخلابة للإمارة، كما تأتي المبادرة كجزء من التزام الدائرة بالتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، وتعكس رؤية الحكومة في مجال الحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة في كافة القطاعات الحكومية.

وقال عبدالله أحمد الحمراني، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، إن المبادرة تعكس التزام الدائرة الراسخ بالحفاظ على بيئة الإمارات، وتشجيع المجتمع على التوعية البيئية. وأعرب عن فخره بمشاركة المؤسسات الحكومية في عجمان في هذه الجهود الرامية للحفاظ على الطبيعة الخلابة لإمارة عجمان.

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