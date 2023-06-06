«ألفا إم بي إم» تستثمر في «استرا»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت شركة «ألفا إم بي إم» للاستثمارات الإماراتية عن استثمار كبير في شركة «استرا» المحدودة، وهي منصة امتثال رائدة ذات تكنولوجيا حاصلة على براءة اختراع عالمية لقطاع الامتثال المالي والتنظيمي. وسيسهم هذا التعاون الاستراتيجي في دمج الأفكار المبتكرة لتحديث الامتثال في مختلف القطاعات، والاستفادة من تقنية شركة أسترا الرائدة عالمياً.

وتتصدر «أسترا» مشهد الامتثال المالي من خلال دمج المعايير التنظيمية من أكثر من 150 دولة وأكثر من 300 قائمة لمراقبة العقوبات في نظامها الأساسي. وتوفر منصة «أسترا» عمليات التحقق من الهوية الشاملة وحلول «إعرف زبونك»، وإنشاء وصيانة وإعادة تأكيد الهوية في كل مرحلة، من فتح الحساب إلى المراقبة المستمرة. كما تعمل «أسترا» على أتمتة التحقق من الهوية، مما يسمح للشركات بضمّ المزيد من العملاء وفق أعلى معايير الدقة والأمان في القطاع.

وقال الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، المستثمر الرئيسي ومساهم وعضو مجلس الإدارة في «ألفا إم بي إم» للاستثمارات: تحقق شركة أسترا إنجازات كبيرة في مجال الامتثال والتمويل، مما يسهم في اقتصاد أكثر أماناً، وتسعى الشركة إلى مساعدة الجهات الحكومية والقطاع الخاص داخل الإمارات وخارجها للتميز في الامتثال مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان وخصوصية البيانات. وتتمتع «أسترا» بمكانة متميزة تسهم في تعزيز تواجدها في الدولة والتوسع العالمي.

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