تألق المصممين الإماراتيين في ختام معرض جواهر الإمارات

المصدر: (الشارقة - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أسدل الستار على فعاليات النسخة الرابعة من معرض «جواهر الإمارات»، والذي نظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مستقطباً على مدار أربعة أيام آلاف الزوار، بعد أن نجح في منحهم رحلة مبهرة في عالم المشغولات الذهبية التراثية والمجوهرات الماسية واللؤلؤ الطبيعي، والساعات الفاخرة، والذي شهد أيضاً تألقاً للمصممين الإماراتيين.

وشهد الحدث عرضاً للعديد من القطع الحصرية، والإعلان عن الإطلاق الأول لمجموعة من التصاميم العصرية من المجوهرات والمشغولات الذهبية النادرة، من أبرزها مجموعة البرقع الحاصلة على جائزة المركز الأول على مستوى العالم لأجمل قطعة مجوهرات للألفية، وقطعة فريدة من نوعها من حجر الروبي الذي بلغ سعرها مليون دولار.

وأكد سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن المعرض يواصل نجاحاته ونموه ودوره الرائد في تعزيز استدامة صناعة وتجارة الذهب المحلية، بما يُشكله الحدث من فرصة سنوية ثمينة للمصممين الإماراتيين والشركات المحلية لتعزيز نمو أعمالهم من خلال تبادل المعارف والخبرات وإطلاق تصاميم حصرية ومشغولات ذهبية جديدة وعقد الصفقات التجارية وبناء الشراكات ولقاء العملاء والشخصيات البارزة في هذه الصناعة وجهاً لوجه.

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