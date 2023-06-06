تعيين «جينكو» للمقاولات لتطوير «خليج الجنوب» بمليار درهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دبي الجنوب للعقارات تعيين شركة جينكو للمقاولات العامة بعقد يصل إلى مليار درهم لتطوير المراحل الأولى من «خليج الجنوب»، المشروع السكني الذي يقع في قلب المنطقة السكنية في دبي الجنوب على شارع إكسبو.

وسيضم المشروع، المقرر اكتماله في الربع الأول 2026، ما يزيد على 800 فيلا وتاون هاوس واسعة، وأكثر من 200 فيلا فاخرة على الواجهة المائية، إضافة إلى بحيرة كريستالية يبلغ طولها كيلومتراً واحداً، وممشى بطول 3 كيلومترات على الواجهة المائية وشواطئ متعددة ومجمع للياقة البدنية وحدائق خاصة.

ويوفر مشروع خليج الجنوب مجموعة متنوعة من وحدات التاون هاوس وفلل شبه مستقلة والفلل الفخمة على الواجهة المائية، حيث سيتم تطوير وحدات التاون هاوس والفلل شبه مستقلة بمساحة بناء تتراوح من 2,900 إلى 5,500 قدم مربعة تقريباً وستوفر مزيجاً متنوعاً من ثلاث وأربع وخمس غرف. أما الفلل الفاخرة المستقلة التي ستبنى جميعها على الواجهة المائية، فستكون عبارة عن فلل من خمس وست وسبع غرف بمساحة بناء تتراوح من 9,000 إلى 14,000 قدم مربعة.

ويحتل المشروع موقعاً استراتيجياً مباشرة على شارع إكسبو، ويشتمل على طيف واسع من المرافق بمستوى عالمي، مثل مركز للتسوق ومجمع للياقة البدنية وسبا مشهور ونوادٍ خاصة للأطفال وحمامات السباحة ونادي الرياضات المائية.

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