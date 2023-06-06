«راكز» تطلق تطبيق «تريدرز ديستريكت» لدعم التجار

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

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أطلقت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، تطبيق «تريدرز ديستريكت» بهدف دعم الآلاف من التجار ضمن بيئة أعمالها وتزويدهم بتشكيلة واسعة من المزايا، والتي تشمل حلول تأسيس الأعمال والوصول السريع إلى سلاسل الإمدادات العالمية.

وقال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: يسرنا إطلاق «تريدرز ديستريكت» والذي نطمح من خلاله توفير بيئة حاضنة ومثالية للتجار من أجل دعمهم في مسيرة أعمالهم وتوسعة نطاقها.

وأضاف: تُعد «راكز» واحدة من أسرع المناطق الاقتصادية نمواً كونها موطناً لأكثر من 7200 تاجر ناجح في أعماله بمختلف القطاعات بما في ذلك الأغذية والمشروبات والسلع الاستهلاكية سريعة التداول والرعاية الصحية والبناء والمركبات والطيران وغيرها الكثير، وشهدت راكز نمواً كبيراً في عدد الشركات التجارية الجديدة التي تأسست فيها، حيث بلغت نسبة زيادتها 206% عام 2022.

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