«إمباور» تشارك وترعى أكبر مؤتمر ومعرض لتبريد المناطق في العالم

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم عن مشاركتها في مؤتمر ومعرض الجمعية الدولية لطاقة المناطق 2023، والذي تنظمه الجمعية الدولية لطاقة المناطق «IDEA» في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، وينطلق اليوم الاثنين، ويستمر أربعة أيام، ويعد هذا الحدث الأضخم والأكبر من نوعه على مستوى العالم، بمشاركة عشرات الوفود من القطاعين الحكومي والخاص ومئات الخبراء من 30 دولة.

ريادة عالمية

وتعد مشاركة «إمباور» في هذه النسخة من الحدث مميزة ونوعية بوصفها مشاركاً، وراعياً ماسياً للمؤتمر والمعرض، وهي الأولى من نوعها لمؤسسة في الشرق الأوسط، ويترأس الوفد المشارك من المؤسسة، أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ«إمباور» رئيس جمعية مشغلي تبريد المناطق في دبي، وعضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لطاقة المناطق، «وهو المنصب الذي يشغله بن شعفار أول إماراتي وعربي منذ 2013»، إلى جانب مديرين من المؤسسة، حيث سيكون من المتحدثين الرئيسين في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تحت شعار «تمكين الجيل القادم».

رؤية الإمارات

وقال أحمد بن شعفار: برزت صناعة تبريد المناطق باعتبارها واحدة من أفضل الحلول لبلوغ كفاءة الطاقة، واستجابة لتحديات ظاهرة الاحتباس الحراري التي تهدد العالم، وأحرزت الإمارات تقدماً كبيراً في هذا المجال، وتشارك «إمباور» بعض أفضل الممارسات والابتكارات، التي تنفذها مع شركائها، خلال الحدث. وأضاف: رعاية المؤسسة الماسية للحدث أمر بغاية الأهمية كونها تتصدر هذه الصناعة المحورية عالمياً، وسلط الضوء على جهود دولة الإمارات ورؤية القيادة الرشيدة الهادفة لمواجهة تحديات الطاقة والتغير المناخي والتحول نحو الاستدامة في العديد من المحافل الدولية، هذا غير استراتيجيتها البارزة في نشر أهداف «إمباور» في السوق العالمي.

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