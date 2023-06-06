«دوكاب» تتعاون مع «بيكر هيوز» لدعم قطاع النفط والغاز

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت شركة «دوكاب»، أحد أكبر مزودي حلول الطاقة المتكاملة وشركات التصنيع في الإمارات، مذكرة تفاهم مع شركة تكنولوجيا الطاقة «بيكر هيوز» للمساعدة على تسريع وتيرة تطوير وتصنيع كابلات الطاقة لمضخات الطرد المركزي المزودة محركات كهربائية بما يوفر حلاً ديناميكياً لشركات النفط والغاز ومنها أدنوك.

وتنص مذكرة التفاهم على إمكان إبرام اتفاق مستقبلي بين الجانبين في ما يتعلق تحديداً بالدور المحتمل لدوكاب في تصنيع المضخات لشركة «بيكر هيوز» محلياً في دولة الإمارات.

وقال محمد الأحمدي، المدير التنفيذي لشركة «دوكاب للمعادن»: بالنسبة لدوكاب، تساعد هذه الاتفاقية على زيادة إسهامنا في مسار التقدم الوطني والاستفادة أكثر من المزايا التنافسية لدولة الإمارات، وتعكس عموماً جاذبية وقوة قطاع التصنيع المحلي.

وقال تشارلز ميلاغوي، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الكابلات في «دوكاب»: نحن على ثقة تامة بأن الكابلات الجديدة المخصصة لمضخات الطرد المركزي المزودة محركات كهربائية ستسهم في تعزيز العمليات لكل من «أدنوك» و«بروج» وغيرهما من الشركات الرائدة العاملة في قطاع النفط والغاز بالمنطقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز