المصدر: دبي - البيان

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نظمت وزارة المالية ندوة تفاعلية حول السياسات المالية وسوق العمل، تحت شعار «تمكين النمو الاقتصادي» في دبي، وجاءت الندوة بحضور ممثلين عن دوائر المالية في الحكومات المحلية، بهدف تعزيز الحوار البناء بين صانعي السياسات والاقتصاديين، للتعمق في العلاقات المتبادلة بين السياسات المالية وسوق العمل.

وتضمنت الندوة برنامجاً حافلاً، اشتمل على جلسات استعراض الممارسات، ومناقشات تفاعلية، وفرص للتواصل، وتحليل دراسة الحالة، وجانب من الجلسات العملية، كما سلطت الضوء على موضوعات رئيسية، بما في ذلك دور السياسات المالية في تشكيل ديناميكيات سوق العمل، وأهداف تحقيق الاستدامة المالية مع تعزيز التوظيف، إضافة إلى معالجة توزيع الدخل، من خلال السياسات المالية، وإصلاحات السوق وتأثيرها على النمو الاقتصادي، علاوة على توظيف التكنولوجيا والرقمنة لتعزيز مخرجات سوق العمل.

وأتاحت الندوة الفرصة أمام المشاركين الإسهام في مناقشات معمقة، فضلاً عن تبادل الأفكار واكتساب رؤى مختلفة من أصحاب الاختصاص، وقد شجعت الندوة على المشاركة الفعالة من خلال الجلسات التفاعلية، حيث طرح الحضور أسئلة، وتبادلوا الخبرات، كما استكشفوا أحدث الأساليب المستقاة من التجارب العالمية في مواجهة التحديات الملحة.

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