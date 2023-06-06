«دبي المالي» و«دبي الإسلامي» يتعاونان لإطلاق النسخة 7 من «أكسيليريت هير»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز دبي المالي العالمي، وبنك دبي الإسلامي تعاونهما لإطلاق النسخة السابعة من برنامج الإرشاد المهني «أكسيليريت هير». وتم إطلاق البرنامج للمرة الأولى في 2019 من قبل مركز «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي، لتزويد قائدات الأعمال الطموحات بالإرشادات المناسبة والمشورة المهنية الهادفة بدعم من أهم المواهب وقادة القطاع في دبي، ونجح «أكسيليريت هير» في دعم وتطوير أكثر من 100 امرأة مشاركة في البرنامج، من خلال أكثر من 200 جلسة إرشادية ثنائية، و120 ورشة عمل.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «نحن ملتزمون بتوجهنا الراسخ بمواصلة استقطاب أفضل المواهب المالية إلى دبي، وهو ما يتجلى في الأعداد المتزايدة للقوى العاملة ضمن المركز، والتي يبلغ عددها أكثر من 36000 موظف.

وأهمية «أكسيليريت هير» تكمن في تعزيز مهارات المواهب الشابة بالقطاع المالي، ويسعدنا أن نسهم في تمكين هذه المواهب، والعمل على صقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم، عبر تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الشراكة الهادفة مع بنك دبي الإسلامي، في الوقت الذي نستمر في بذل الجهود لتشكيل مستقبل القطاع المالي».

وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: «فخورون بأن نكون الراعي الحصري لبرنامج «أكسيليريت هير»، وهي مبادرة تتماشى مع التزامنا بتمكين ورعاية الجيل القادم من القيادات النسائية. نحن نهدف من خلال دعم هذا البرنامج إلى تعزيز القطاع المالي، ليكون أكثر تنوعاً وشمولية، حيث يمكن للمرأة أن تزدهر، وتسهم بشكل كبير في نمو القطاع وابتكاره».

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