بنك ستاندرد يستكشف الشراكات بين كينيا وجنوب أفريقيا ودول التعاون في قمة بدبي

المصدر: دبي - البيان

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استضاف بنك ستاندرد، أكبر بنك في أفريقيا من حيث الأصول، كبار قادة الشركات المملوكة للدولة في كينيا وجنوب أفريقيا، وكبار صُناع القرار من القطاع الاستثماري في دولة الإمارات، في قمة استثمارية خاصة أُقيمت مؤخراً في فندق والدورف أستوريا بمركز دبي المالي العالمي. وناقشت القمة في نسختها الثانية فرص الاستثمار المتنامية عبر القطاعات الحيوية في أفريقيا كالطاقة والبنية التحتية والاتصالات والخدمات اللوجستية، والنقل والأمن الغذائي والمائي.

وزاد اهتمام دول مجلس التعاون الخليجي في الأعوام الأخيرة بأفريقيا كوجهة استثمارية، وتقود دولة الإمارات على وجه التحديد التزامها نحو دعم الإمكانات الهائلة في الأسواق الناشئة في القارة، كما تُعد المحرك الرئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر عبر القطاعات الرئيسية في أفريقيا. ولتعزيز الإقبال تجاه الاستثمار في المنطقة وتطوير الشراكات الاستراتيجية، شارك في القمة مجموعة من كبار المتحدثين، وشملت جلسات لتشجيع الحوارات الثنائية حول الاستثمار ودعمه وتعزيز التعاون، خاصةً من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

مشاركات

وكان من بين الحضور في القمة السنوية كبار المسؤولين من قطاع الخدمات المالية في المنطقة مثل موانئ دبي العالمية، وبنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك المشرق، وإيه بي مولر كابيتال، وشركة سيمنز للخدمات المالية، بالإضافة إلى ممثلين من الشركات المملوكة للدولة في كل من كينيا وجنوب أفريقيا، مثل هيئة الموانئ الكينية ومديرية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والخزانة الوطنية في جنوب أفريقيا وبنك التنمية في جنوب أفريقيا ومؤسسة التنمية الصناعية في جنوب أفريقيا، وغيرها.

وقال راسم زوك - الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ستاندرد بنك: يُسعدنا أن نستضيف قمتنا الرائدة في دبي، والتي تُمثل منصة إقليمية هامة للمال والابتكار تربط بين دول أفريقيا والشرق الأوسط، وتوفر للقارة الأفريقية فرصة رائعة لتقديم نفسها في القطاع الاقتصادي والاندماج في الاقتصاد الإقليمي والعالمي.

وتأتي القمة في أعقاب عقد اتفاقية شراكة استراتيجية بين البنك وموانئ دبي العالمية. بهذه الشراكة تكون ستاندرد بنك أول بنك أفريقي يدخل في شراكة مع موانئ دبي لتمويل التجارة العالمية، حيث ستفيد الشركات الأفريقية التي تواجه حاجة متزايدة إلى الدعم اللوجستي والمالي للدخول في قطاع التجارة العالمية، من خلال توفير الوصول السلس إلى رأس المال العامل من ستاندرد بنك، عبر منصة تمويل التجارة العالمية لموانئ دبي.

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