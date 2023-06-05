الأحواض الجافة العالمية تحتفل بالذكرى الأربعين لتأسيسها

المصدر: البيان

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احتفلت شركة "الأحواض الجافة العالمية"، المزوّد الرائد للخدمات البريّة والبحرية في قطاعات الشحن والنفط والغاز والطاقة المتجدّدة، بمناسبتين كبيرتين تزامنتا، الأولى الانتهاء من مشروعها البحري رقم 20,000، والثانية الذكرى الأربعين لتأسيس الشركة.

وخلال حفل عشاء أقيم بهذه المناسبة في مدينة جميرا، الأسبوع الماضي، بحضور سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، الذي ألقى كلمة رئيسية أمام المتعاملين والشركاء وموظفي الشركة، كشفت "الأحواض الجافة العالمية" عن مسيرة إنجازاتها، ومنها إكمال 10,000 مشروع لإصلاح السفن وصيانتها وتحديثها، و9,000 مشروع للخدمات البريّة والبحرية العالمية.

وعلى مدار العقود الأربعة الماضية، نمت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" بصورة كبيرة، وأكملت عدداً كبيراً من المشاريع لمتعامليها في قطاعات الخدمات البحرية والطاقة حول العالم.

ومع إضافة مشروعات "الأحواض الجافة العالمية" في مجالات تحويل وبناء السفن والرافعات والمنصّات والتجديد وإطالة عمر الخدمة وإعادة التجهيز، بلغ عدد المشاريع المكتملة حتى الآن 20,000 مشروع.

مكانة عالمية

وفي كلمته، قال بن سليم: "يؤكد تطورّ شركة "الأحواض الجافة العالمية" خلال الأربعين عامًا الماضية على قوّة علامتها التجارية، وكفاءة موظفيها وتفانيهم. ومع اعتزازي بوجود الشركة ضمن مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، فقد أكدت إنجازاتها أيضًا قدرة الشركات المؤثرة في دولة الإمارات على ترسيخ مكانتها على الساحة العالمية، وخاصة في قطاع الخدمات البحرية الذي يتميز بالتنافسية العالية ".

ريادة والتزام

وقال الدكتور القبطان رادو أنتولوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة الأحواض الجافة العالمية: " نجحت شركة "الأحواض الجافة العالمية" في تأكيد التزامها بتحقيق الريادة في قطاع الخدمات البحرية خلال العقود الأربعة الماضية وذلك بالاستفادة من مواردنا الاستثنائية، وقدرتنا على الوصول إلى متعاملينا، والموقع الاستراتيجي وكفاءة كوادرنا، وحرصنا على ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمحور لقطاع الخدمات البحرية العالمي، لجذب المتعاملين من جميع أنحاء العالم. وبدعم من موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، تمكنت "الأحواض الجافة العالمية" من وضع دبي في قلب عالم الخدمات البحرية".

مسيرة ناجحة

تأسّست "الأحواض الجافة العالمية" في أبريل 1983 على يد المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، القائد الفذّ برؤيته المستقبلية، لتصبح المزوّد العالمي الرائد للخدمات البحرية. وتأتي الذكرى الـ 40 لتأسيس شركة "الأحواض الجافة العالمية" كمناسبة فريدة للـتأمل في المسيرة الناجحة لتطوّر الشركة، والتي أصبحت اليوم لاعبًا أساسيًا في قطاع الخدمات البحرية.

ومنذ انطلاقتها، أصبحت شركة "الأحواض الجافة العالمية" منارة للمنطقة بأسرها على ساحل الخليج العربي، وألهمت نمو قطاع الخدمات البحرية في شبه الجزيرة العربية. كما حققت منذ إنشائها العديد من الإنجازات؛ حيث ركزت في البداية على إصلاح السفن وصيانتها، ثم توسعت في خدماتها عام 1994 لتشمل بناء وتصنيع السفن. وفيما بعد، أضيفت إلى الشركة قدرات تحولّية خاصة بدخولها إلى قطاع الطاقة في عام 1996، ثم توسعت بشكل أكبر في عام 2004 لتلبية احتياجات المتعاملين في مجال الطاقة على المستوى الخارجي.

ويبدو مستقبل شركة "الأحواض الجافة العالمية" مشرقًا في ظلّ التطور السريع لعروض أعمالها، مع إضافة خدمات الهندسة والمشتريات والتعاقدات الشاملة. ومن جهة أخرى، سيساهم اعتماد الرقمنة في تعزيز الموارد وتحسين التخطيط والتصميم والعمليات التشغيلية، بما يُمكّن الشركة من دعم وتسريع خدماتها. كما تقوم الشركة بتوسعة منشآتها في دبي من خلال مشروع الساحة الجنوبية الجديد، والذي يوفر مرافق تصنيع مخصّصة. ومع حضور شركة "الأحواض الجافة العالمية" في مومباي في الهند، وفي البحر الأبيض المتوسط، تمضي الشركة قدمًا في طريقها لكتابة فصل جديد في رحلة نجاحاتها المتميزة.

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