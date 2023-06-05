مايو يسجل أعلى مبيعات شهرية للشقق السكنية في تاريخ دبي

المصدر: دبي - بشار باغ

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يواصل القطاع العقاري في دبي تسجيل أداء قياسي، حيث سجل شهر مايو الماضي أعلى مبيعات شهرية للشقق السكنية في تاريخ سوق العقارات بالإمارة.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تم تسجيل 8242 صفقة بيع لشقق سكنية الشهر الماضي بقيمة 17.5 مليار درهم، وهي أكبر قيمة للمبيعات يسجلها سوق الشقق في دبي خلال شهر على الإطلاق.

وبالمقارنة مع شهر مايو من العام الماضي الذي سجل 4289 صفقة بيع لشقق سكنية بقيمة 8.8 مليارات درهم، يحقق بذلك سوق الشقق في دبي خلال مايو 2023 نمواً بنسبة 92 % في عدد صفقات البيع و98.8 % نمواً في قيمة المبيعات.

وكان شهر يناير من العام الجاري قد سجل 7039 صفقة بيع لشقق سكنية بقيمة 14.6 مليار درهم، فيما سجل شهر فبراير 5883 صفقة بقيمة 11.8 مليار درهم، وشهد شهر مارس تسجيل 8779 صفقة بقيمة 15.7 مليار درهم، فيما بلغت مبيعات الشقق السكنية في دبي خلال شهر أبريل 10.8 مليارات درهم، ومع مبيعات شهر مايو القياسية، يصل إجمالي مبيعات الشقق السكنية في دبي خلال أول 5 أشهر من العام الجاري إلى 70.6 مليار درهم، وهو ما يوازي مبيعات الشقق خلال العامين 2019 و2020 مجتمعين، كما يفوق مبيعات الشقق في عام 2021 بأكمله والتي بلغت 58.7 مليار درهم.

ويأتي أداء سوق الشقق السكنية في مايو في ظل تحقيق نتائج قياسية في العام الماضي الذي سجل مبيعات شقق بقيمة 121.5 مليار درهم.

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