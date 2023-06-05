سوق دبي: تنفيذ صفقة مباشرة على أسهم «تعليم القابضة» بـ17 مليون درهم

المصدر: وام

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شهد سوق دبي المالي، اليوم، تنفيذ صفقة مباشرة على أسهم مجموعة «تعليم القابضة».

ووفق بيانات السوق، فقد تم تنفيذ الصفقة على 5.25 ملايين سهم بقيمة 17.16 مليون درهم.

وأغلق سهم «تعليم القابضة»، اليوم، مرتفعاً بنسبة جاوزت 7.78% عند مستوى 3.6 دراهم بعد التداول على أكثر من 32 مليون سهم بقيمة 113.1 مليون درهم من خلال 1608 صفقة.

كانت «شركة الصكوك الوطنية» قد أعلنت، اليوم، استحواذها على حصة إضافية بمقدار 5% في مجموعة «تعليم» القابضة، لتصل حصتها إلى 22%.

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