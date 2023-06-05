2.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 2.1 مليار درهم.

فقد شهدت الدائرة تسجيل 674 مبايعة بقيمة 1.75 مليار درهم منها 47 مبايعة أراض بقيمة 317.12 مليون درهم، و627 مبايعة شقق وفلل بقيمة 1.43 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 20 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3، تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة مدينة المطار، تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة مدينة المطار.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 3 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 108 ملايين درهم، تلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 70 مليون درهم، وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 4 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 80 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 55 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيرا مبايعة بقيمة 45 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 83 مبايعة بقيمة 82 مليون درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 61 مبايعة بقيمة 216 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 53 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 300.71 مليون درهم منها 15 رهن أراض بقيمة 59.67 مليون درهم، و89 رهن فلل وشقق بقيمة 241.03 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 51 مليون درهم، وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 25 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 37 هبة بقيمة 65.15 مليون درهم كان أهمها بمنطقة المركاض بقيمة 24 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 12 مليون درهم.

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