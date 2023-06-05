البرلمان التنزاني يتجه لاعتماد اتفاقية الامتياز مع موانئ دبي العالمية

المصدر: دبي - البيان

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توقعت مصادر رسمية في تنزانيا أن يعتمد البرلمان التنزاني الاتفاقية بين تنزانيا ودبي خلال الشهر الجاري، والتي تمهد الطريق لاتفاقية الامتياز بين موانئ تنزانيا وموانئ دبي العالمية.

وقال ماكمي مباراوا وزير الأشغال والنقل التنزاني، إن التعاون بين دبي ودار السلام سيزيد من القدرة التنافسية لمينائها من خلال تحسين جودة الخدمة وزيادة الكفاءة، مشيراً إلى إنّ موانئ دبي العالمية في وضع فريد للتعاون مع حكومته؛ لأنها شركة لوجستية عالمية قادرة على تقديم التحول المطلوب على الصعيد الوطني، عبر سلسلة القيمة اللوجستية بأكملها.

وأضاف مباراوا: لدينا ثقة كبيرة في موانئ دبي العالمية، وعلى هذا الأساس نخطط لمنحها من 5 إلى 7 أرصفة لتولي إدارتهم، ومن المتوقع تحسن أداء ميناء دار السلام بعد تولي موانئ دبي، لتنخفض فترة التفريغ إلى يوم واحد، بدلاً من 4 أو 5 أيام حالياً، مشيراً إلى أن الشركة الإماراتية تتمتع بسجل حافل في إدارة وتشغيل واستثمار البنية التحتية التجارية في إفريقيا لأكثر من 20 عاماً، وفقاً لأعلى المعاير الدولية.

وأوضح أن حكومته تتوقع زيادة إيرادات الميناء بنحو 233.7% خلال العشر سنوات المقبلة، وتسجل الإيرادات حالياً ما يقرب من 7.79 تريليونات شلن «3.28 مليارات دولار»، مستهدفاً الوصول إلى 26 تريليون شلن ما يقارب الـ «10 مليارات دولار» في العقد المقبل.

وقال دانييل مالونجو رئيس اتحاد وكلاء الشحن في تنزانيا، إنّه يثق في موانئ دبي العالمية، وأثنى على الطريقة التي قامت بها الشركة في ميكنة معدات المناولة، وكذلك أنظمة التشغيل وتحصيل الرسوم.

ووفقاً لهيئة موانئ تنزانيا، تعامل ميناء دار السلام مع شحنات يبلغ حجمها 17 مليوناً في عام 2021، متجاوزاً الذروة المسجلة في 2017، والبالغة 14 مليون طن متري.

وتعول تنزانيا آمالها على هذا الاستثمار لتحفيز التنوع الاقتصادي من خلال جذب قطاعات وأعمال جديدة إلى الميناء.

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