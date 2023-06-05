200 %زيادة في مبيعات «3 أيام من التخفيضات الكبرى» بدبي

المصدر: دبي - البيان

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حققت دورة شهر مايو من فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» نصف السنوية نجاحاً مبهراً في ظل الإقبال الكبير من المتسوقين الذين استفادوا من التخفيضات التي وصلت إلى 90% على أشهر العلامات التجارية العالمية.

وأقيمت أحدث دورة من فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة خلال الفترة من 26 حتى 28 مايو الماضي، بمشاركة حوالي 560 علامة تجارية، وأكثر من 2500 متجر، وشهدت زيادة بنسبة 200% في المبيعات مقارنة بأول دورة من الفعالية التي أُقيمت في العام 2017. وتوجّه عشرات الآلاف من المتسوقين إلى مراكز التسوق والمتاجر في المدينة المشاركة في هذه التخفيضات للاستفادة من العروض الاستثنائية والتي وصلت إلى 90% على منتجات الموضة والجمال والأدوات المنزلية والإلكترونيات والأحذية والإكسسوارات والنظارات والذهب والمجوهرات وغيرها.

وتعليقاً على ذلك، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "تقدم فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى" في دبي تجربة تسوق فريدة من نوعها، كما تمكّن تجار التجزئة من عرض منتجاتهم المتنوعة وجذب المتسوقين بعروض رائعة لا تقبل المنافسة. وتعكس النتائج التي حققتها الفعالية، التي أقيمت في مايو 2023، التأثير الإيجابي الكبير على إقبال المتسوقين ومبيعات العلامات التجارية ومراكز التسوق المشاركة. وتسعى مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة لتعزيز مكانة دبي كوجهة مفضلة للتسوق عالمياً، وكذلك توفير قيمة لا تُضاهى للمواطنين والمقيمين، وكذلك المساهمة في جذب المزيد من الزوار من جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال الفعاليات ومهرجانات التسوق التي تُقام على مدار العام".

وكانت العديد من العلامات التجارية ومراكز التسوق والمتاجر المشاركة في فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى" قد أطلقت حملات ناجحة ومميزة على مدار الأيام الثلاثة، كما شهد برنامج الولاء Tickit الذي أطلقته دبي القابضة زيادة أعداد المعاملات اليومية إلى الضعف (زيادة بنسبة 100%)، حيث شارك أكثر من واحد من كل أربعة من عملائه (26%) بالتسوق خلال فترة التخفيضات. كما بلغ إجمالي الإنفاق عبر برنامج Tickit خلال الفعالية 20% من إجمالي الإنفاق الشهري لعملاء البرنامج، مقارنةً بالشهر السابق.

ومن المقرر إقامة فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى" مرّة أخرى في شهر نوفمبر 2023، لتقدّم للمتسوقين عروضاً وتخفيضات موسمية ضخمة على منتجات الموضة والجمال وأسلوب الحياة والأثاث والإلكترونيات وغيرها، بمشاركة مراكز التسوق الشهيرة والمتاجر والوجهات المختلفة في جميع أنحاء المدينة.

وقال بانكاج كومار، رئيس التجزئة متعددة القنوات في مجموعة جمبو للالكترونيات: "لقد حققت جمبو للإلكترونيات نمواً مميزأً لتسجل ضعف عدد الزوار والمبيعات بعد عطلة نهاية الأسبوع والتي قدمت خلالها تخفيضات بنسبة 70 بالمئة على المنتجات. كما وحققت السحوبات نجاحاً هائلاً والتي قدمت 18 جائزة رائعة للمتسوقين."

وقال فؤاد منصور شرف، المدير العام لمجموعة مراكز التسوق في الإمارات، لدى "ماجد الفطيم العقارية": "نحن سعداء بالنجاح الذي حققته فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى" في المراكز التجارية التابعة لمجموعة ماجد الفطيم. ولقد حققت "3 أيام من التخفيضات الكبرى" في شهر مايو تجاوزًا لجميع التوقعات، حيث شهدت المراكز التجارية زيادة ملحوظة في عدد الزوار مقارنة بالعام السابق. وشهد سيتي سنتر مردف ومول الامارات زيادة بنسبة 6 بالمئة في عدد الزوار، كما وشهد سيتي سنتر ديرة زيادة بنسبة 39% بعدد الزوار. تعتبر هذه الأرقام مؤشراً واضحاً على زيادة الإقبال على العروض والفعاليات في مراكزنا التجارية، والتي تؤكد على التزامنا بتوفير تجربة تسوق وترفيه استثنائية لعملائنا."

وقال نيراج تكشانداني، الرئيس التنفيذي لمجموعة أباريل: "نحن في مجموعة أباريل نفتخر بالشراكة مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة والتي تساهم في تعزيز عجلة النمو والابتكار في قطاع التجزئة في دبي. إن هدفنا من المشاركة في فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى" يتجاوز تقديم مجموعة واسعة من التخفيضات، بل إننا نسعى لتوفير تجربة تسوق تلبي توقعات عملائنا وأولئك الذين يتعرفون على علاماتنا للمرة الأولى. وبذلك، يكون هدفنا تعزيز مكانة دبي كوجهة تسوق عالمية".

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