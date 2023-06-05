"دبي للاستثمار": بيع كامل المرحلة الأولى من "دانة بيي" في رأس الخيمة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت "دبي للاستثمار"، الشركة الاستثمارية الرائدة المدرجة في سوق دبي المالي، عن بيع كامل المرحلة الأولى من مشروع دانة بيي، والذي تصل قيمته الاستثمارية إلى مليار درهم، وهو مجتمع شاطئي متكامل ومتميز، يساهم في إرساء معايير جديدة في جزيرة المرجان للاستثمار المربح في إمارة رأس الخيمة.

وبدأت أعمال البناء والإنشاءات في المرحلة الأولى من مشروع "دانه بيي"، حيث من المقرر أن تتم عملية التسليم في الربع الأول من العام 2025. ويمتد المشروع على مساحة 90 ألف متر مربع مع 40 ألف متر مربع من الشواطئ، ويتضمن 188 فيلا، إلى جانب منازل مؤلفة من 2 غرف نوم مع تراس على السطح، وفلل مطلة على شاطئ البحر مؤلفة من 3 و4 غرف نوم، وفلل على الواجهة البحرية من 5 غرف نوم. كما يضم البرج السكني للمشروع 107 شقة، تتنوع بين شقق من غرفة نوم واحدة إلى شقق بنتهاوس مؤلفة من 4 غرف نوم.

وتشمل المرحلة الأولى من المشروع شقق بنتهاوس من 2 و3 غرف نوم و3+، وفلل مؤلفة من 4 غرف نوم. في حين ستشمل المرحلة الثانية فلل مؤلفة من 4 و5 غرف نوم و5+، بالإضافة إلى شقق بنتهاوس مؤلفة من 2 غرف نوم. أما المرحلة الثالثة من مشروع "دانه بيي"، تتضمن فندق وشقق سكنية.

وقال عبيد السلامي، المدير العام لشركة دبي للاستثمار العقاري:" يهدف تصميم مشروع "دانه بيي"، إلى توفير بيئة مثالية للعيش، وليس ذلك فحسب، بل ويوفر أيضاً فرصة استثمارية مربحة في إمارة رأس الخيمة التي تشهد إزدهاراً وتطوراً واسع النطاق. ويساهم هذا المشروع في إعادة تعريف وتحديد تجربة العيش على الشاطئ، عن طريق إحداث تغيير جذري وتحول بارز على مستوى مفاهيم الفخامة، والدمج بسلاسة بين مكونات وعناصر مختلفة من خلال مشروع متعدد الاستخدامات. ويتطلع إلى تحقيق نمط حياة يتسم بالراحة والسهولة ويُشكل مصدر إلهام للسكان، لاعتماد طريقة جديدة للعيش في إطار بيئة هادئة. وتُشكل الاستجابة والنتائج التي تحققت في المرحلة الأولى إنجازاً واعداً وحافز قوي بالنسبة لنا، ونتطلع إلى الحفاظ على هذا الزخم وتعزيز مكانتنا وأنشطتنا لمشاريعنا المقبلة".

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