أقوى مستوى لثقة الشركات بالإمارات منذ أكتوبر 2021

المصدر: دبي - البيان

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أظهر مسح مؤشر مديري المشتريات في الإمارات أن ثقة الشركات ارتفعت إلى أقوى مستوى لها منذ أكتوبر 2021 وأن أنشطة الأعمال الجديدة المدفوعة بالأساس بالطلب المحلي واصلت دعم الأنشطة غير النفطية في الإمارات في مايو رغم تراجع وتيرة النمو عن الشهر السابق.

وأظهرت الشركات درجة أكبر من الثقة في النشاط المستقبلي، وقفزت توقعات الـ 12 شهرا المقبلة إلى أعلى مستوى منذ شهر أكتوبر 2021، وفي ظل انتعاش آفاق النمو، واصلت الشركات خلق فرص عمل وزيادة مشتريات مستلزمات الإنتاج لتوفير مخزون احتياطي

وسجل مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره "ستاندرد اند بورز جلوبال" والمعدل في ضوء العوامل الموسمية 55.5 نقطة في مايو من 56.6 في أبريل، لكنه ظل متخطيا لمتوسطه على المدى البعيد.

وتراجع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 58.3 الشهر الماضي من 59.9 في أبريل لكنه لا يزال يشير إلى وتيرة نمو قوية في الأعمال الجديدة المدفوعة بالطلبيات المحلية مع استقرار مبيعات الصادرات إلى حد كبير.

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في "ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس" التي أجرت المسح "على الرغم من التراجع عن أعلى مستوى في ستة أشهر المسجل في أبريل... تشير القراءة الأساسية الأحدث البالغة 55.5 إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال مدفوعة بتزايد ملحوظ في النشاط والأعمال الجديدة".

وتابع قائلا "إضافة لذلك، أعطى ارتفاع معدلات العمل الجديدة وتعزيز ظروف الطلب الشركات ثقة أكبر للعام المقبل".

وسجل المؤشر الفرعي للإنتاج 62.3 في مايو بما يظهر وتيرة سريعة في نمو الأنشطة غير النفطية على الرغم من تراجعه من مستوى قياسي سجله في أبريل وبلغ 62.7 بينما تسارع نمو التوظيف قليلا عن الشهر السابق.

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