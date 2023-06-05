&e تسجل نتائج قياسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2030

المصدر: البيان

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أعلنت &e، اليوم عن تحقيقها لنتائج قياسية في مشاريع خفض الانبعاثات الكربونية ضمن عملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يعكس نجاحها في تطبيق استراتيجيتها في العمل المناخي وتحقيق أهدافها للوصول إلى نتيجة صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2030.

وتشتمل مشاريع المجموعة للعمل المناخي، التي تعمل «اتصالات من e&» على تطبيقها في دولة الإمارات، على نشر أحدث جيل من المعدات اللاسلكية الموفرة للطاقة بما فيها الأجهزة والبرمجيات الرقمية، وتفعيل ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتحسين استهلاك الطاقة خلال أوقات الذروة المختلفة مع الحفاظ على أداء الشبكة.

وتستثمر المجموعة التكنولوجية العالمية في تحويل أبراجها إلى مواقع أكثر استدامةً وأقل استهلاكاً للطاقة مع توفير حلول تبريد مستدامة، وخفض انبعاثات غاز التبريد «أحد مسببات الاحترار العالمي»، من خلال استعادة غاز التبريد وإعادة تدويره واستخدامه وتوظيف مصادر الطاقة المتجددة ضمن مواقع العمليات، باستخدام الألواح الشمسية بالإضافة إلى توفير حلول الطاقة الهجينة في المواقع التي يتعذر ايصالها بخطوط الكهرباء الوطنية لاستبدال مولدات الطاقة التقليدية التي تعمل بالوقود.

وأدت عمليات التحول الأولية للمعدات اللاسلكية الموفرة للطاقة التي نفذتها اتصالات من e& في مواقع شبكة الهاتف المتحرك الخاصة بها، إلى تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 52% مقارنة بالمعدات التقليدية، ويعادل هذا الانخفاض في استهلاك الطاقة مقدار 7.6 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً لكل موقع.

وكانت e& قد تعهدت بالالتزام بتحقيق الحياد المناخي عبر عملياتها في الدولة للحد من الانبعاثات الكربونية ضمن النطاقين 1 و2 بحلول عام 2030، عبر التركيز على مبادرات رئيسية تعمل للحد من انبعاثات الكربون لديها من خلال تحسين كفاءة الطاقة، وتوفير مصادر متجددة للطاقة، بالإضافة إلى عدة مبادرات أخرى، وجاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته التي عقدت في العام الماضي في جمهورية مصر العربية «COP27».

وقال صبري البريكي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في e& إنترناشونال: تتقدم e& بخطوات مهمة تسرع وتيرة أعمالها نحو تحقيق الحياد المناخي في عملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتأتي هذه الخطوات بالانسجام مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للعمل المناخي وإعلانها عام 2023 «عام الاستدامة»، واستضافتها لمؤتمر الأطراف «COP28».

وأضاف: تعمل المجموعة على تنفيذ برنامجها لإزالة الانبعاثات الكربونية من البنية التحتية لشبكتها، لتمكين الوصول إلى مجتمع خالي من الانبعاثات الكربونية، وتقليل تأثيرها على البيئة وتعزيز الاستدامة، ويتضمن ذلك نشر أحدث جيل من المعدات اللاسلكية الموفرة للطاقة في مواقع شبكتها، وتمكين ميزات برامج الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتحسين استهلاك الطاقة خلال أوقات الذروة المختلفة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وتلتزم اتصالات من e&، دائماً بتوفير حلول وخدمات تساهم في العمل المناخي وتعزز الممارسات المستدامة لدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة المستمرة في تحقيق مستقبل أكثر اخضرارًا واستدامة، وتفتخر بأن تكون جزءًا من الحركة المتنامية للشركات والأفراد الذين يعملون على تقليل انبعاثات الكربون ومكافحة تغير المناخ حول العالم.

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