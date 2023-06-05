صحيفة صينية: عقارات دبي السكنية تجذب أثرياء آسيا

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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أكدت صحيفة «جنوب الصين الصباحية»، الصادرة في هونغ كونغ، أن سوق العقار السكني المزدهر في دبي، يجذب أثرياء آسيا. ونقلت الصحيفة عن مدير التسويق في هونغ كونغ، سيمون تشينغ، قوله إن الاستثمار في دبي، أفضل على المدى الطويل، كما أنه ليس قلقاً بشأن عدم قدرته على تأجير العقار في دبي، حيث إن عائد الإيجار المتوقع في الإمارة، يتراوح بين 6 % أو 7 %، في مقابل حوالي 2 % في هونغ كونغ.

ولفتت الصحيفة إلى أن سوق العقارات في دبي يكتسب زخماً، حيث ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 5.6 %، خلال الربع الأول، بصعود للربع التاسع على التوالي، كما ارتفعت أسعار المنازل الفاخرة، على وجه الخصوص، بنسبة 44 % العام الماضي، وهي أعلى نسبة على مستوى العالم، ومع توقع تسليم 289 منزلاً فقط في المناطق الرئيسة في دبي بحلول 2025، فإن ارتفاع الطلب سيؤدي إلى زيادة أخرى في الأسعار بنسبة 13.5 % هذا العام.

كما لفتت الصحيفة إلى ارتفاع الإيجارات في دبي بنسبة 25.8 %، في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، وفقاً لبيانات شركة «سي بي آر إي جروب» الأمريكية، ونقلت عن وكيلة شركة «بمين بروبرتيز» الصينية في دبي، ستيفاني يم، قولها: يباشر العديد من الوافدين الجدد في البحث عن منازل لشرائها خلال الشهرين الأولين من وصولهم، لأنهم يشاهدون كيف ترتفع الأسعار.

ولفتت الصحيفة إلى تدفق مستثمرين فاحشي الثراء على المدينة، ما أدى إلى زيادة حجم المعاملات العام الماضي، حيث برزت المدينة باعتبارها رابع أكثر الأسواق نشاطاً في العالم في مبيعات المنازل الفاخرة، مع بيع 219 منزلاً تتجاوز قيمته 10 ملايين دولار، بإجمالي 3.8 مليارات دولار العام الماضي، إضافة إلى بيع 88 منزلاً من النوع، بأكثر من 1.63 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام، بفضل الطلب القوي من أشخاص تبلغ ثرواتهم الصافية 30 مليون دولار أو أكثر، وارتفاع متوسط أسعار المعاملات بنسبة 16 %.

وذكرت الصحيفة أن شركة الاستشارات العقارية «جواي أي كيو أي»، تلقت منذ بداية العام استفسارات متزايدة حول المنازل في الإمارات من مشترين صينيين، حيث صعدت الإمارات ثلاثة مراكز إلى المرتبة السادسة بين الوجهات الأكثر شعبية، وهو الارتفاع الأعلى لها على الإطلاق، وهو ما جذب اهتمام الوكالات التي تتخذ من دبي مقراً لها، للاستفادة من المشترين المقبلين من آسيا إلى المنطقة.

ولفتت الصحيفة إلى تقرير نشره البنك السويسري «يو بي إس»، أفاد فيه بأن نمو أسعار المنازل في دبي، من المرجح أن يظل مرتفعاً في التقارير الربعية المقبلة، بفضل متطلبات الإقامة السهلة.

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