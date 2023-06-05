المقيمون الجدد يعززون تجارة الإلكترونيات في دبي

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

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أكّد خبراء أن نمو عدد المقيمين الجدد في دبي، أدى إلى نمو الطلب بشكل ملحوظ في الإلكترونيات الاستهلاكية، وذلك بفضل الجهود التي تبذلها الحكومة لجذب المزيد من السكان إلى الإمارة، حيث يتوقع خبراء ومتخصصون نمو سوق التجزئة في الإمارة بمعدل 15 % خلال العام الجاري، مشيرين إلى أن دبي تعزز مكانتها وجهة للأثرياء، ومدينة مفضلة للعيش والعمل والأعمال للقادمين من أنحاء العالم، كما تستقطب بشكل متزايد، العديد من الموهوبين والمبتكرين والراغبين في إطلاق المشاريع والأعمال الواعدة والمبتكرة.

زخم سياحي

وقال محمد بدري، المدير في مجموعة «إيروس»، إن سوق تجزئة الإلكترونيات الاستهلاكية في دبي، يشهد نشاطاً قوياً هذه الآونة، وذلك بفضل الأعداد الجديدة من المقيمين في الإمارة، ومن شرائح استهلاكية مختلفة، موضحاً أن العروض الترويجية والخصومات وتميز السلع، يرفع معدلات الإقبال على الشراء، وينعش قطاع التجزئة المتنامي.

وأضاف: «نحن متفائلون بأداء قطاع التجزئة في دبي، ليس فقط بفضل الأعداد الكبيرة من السياح، ولكن بفضل القادمين الجدد إلى الإمارة، ونشهد نمواً في الطلب على الإلكترونيات الاستهلاكية على مختلف أنواعها وأحجامها. وبالتأكيد يعود الفضل في ذلك إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لاستقطاب أعداد أكبر من المقيمين الجدد في الإمارة، علاوة على تواصل الزخم السياحي، وطول فترة بقاء السياح في الدولة، وهذا بالطبع يحسن من وتيرة النشاط الاقتصادي بشكل عام».وتوقع محمد بدري أن يشهد السوق نمواً إجمالياً هذا العام بنسبة تتراوح من 10إلى 15 %، متوقعاً أن يشهد السوق في دبي نمواً قوياً، اعتباراً من سبتمبر المقبل.

وقال: «يتمتع سوق دبي بمعروض متنوع وغني من الخيارات، ولذلك ترى المزيد من العلامات التجارية العالمية ترغب بالدخول إلى سوق الإمارات، وخصوصاً دبي، والتعاون مع موزعين محليين ذوي خبرة في السوق.

أفضل التقنيات

وحول شراكة «إيروس» مع مجموعة «دريمي» الصينية المتخصصة بصناعة تقنيات ذكية استهلاكية، قال بدري: «نحن ملتزمون دائماً بتزويد العملاء بأحدث المنتجات وأكثرها ابتكاراً في السوق، ولذا، فإننا فخورون بشراكتنا مع شركة دريم Dreame، التي تقدم أحدث وأفضل التقنيات العصرية لتنظيف المنازل، من خلال مكانسها الكهربائية سهلة الاستخدام.

إننا متحمسون لتقديم خط إنتاج دريم المتطور للغاية لعملائنا في الإمارات». من جانبه، قال نيكولاس ضاهر مدير عام «آي ستايل» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عزم الشركة التابعة لمجموعة «ميديس» العالمية، رفع عدد متاجرها «شريك آبل» في الإمارات، إلى 20 متجراً، بحلول 2024، وذلك للاستفادة من النمو القوي، وارتفاع الطلب في سوق الإلكترونيات الاستهلاكية في دبي، والإمارات عموماً.

سوق تنافسي

وأكّد ضاهر، على هامش افتتاح «آي ستايل»، أول «متجر شريك متميز» لآبل في دبي مارينا مول، أن سوق التجزئة لتكنولوجيا المستهلك في دبي والإمارات، هو سوق تنافسي، ويتطور باستمرار، لتلبية متطلبات المستهلكين البارعين في مجال التكنولوجيا، مشيراً إلى عزم الشركة افتتاح فرع «متجر شريك متميز» في مركز ديرة سيتي سنتر، ومول الزاهية في الشارقة، خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأضاف: «يتمتع المستهلك في دبي بتركيز خاص على الابتكار والتحول الرقمي، ونهدف إلى توفير تجربة تسوق سلسة للأفراد والشركات، يسهم في النمو القوي الذي يشهده سوق تجزئة الإلكترونيات في الإمارة».

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