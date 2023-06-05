197 % قفزة معاملات «دافز-واي» خلال 2022

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت المنطقة الحرة بمطار دبي «دافز»، التابعة لسُلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، عن تسجيل «دافز-واي»، نظام إدارة التنقلات اللوجستية الرقمي والمؤتمت بالكامل الذي أطلقته بالتعاون مع جمارك دبي ودناتا، نمواً بنحو 197% في المعاملات خلال 2022، و44% في عدد المستخدمين من الشركات.

ويعكس إطلاق «دافز-واي» الجهود المتواصلة التي تبذلها المنطقة الحرة بمطار دبي لتعزيز التحول الرقمي للشركات التي تتخذ من المنطقة الحرة مقراً لها، وتوفير الدعم اللازم لتسهيل الاندماج في بيئة الأعمال في دبي.

ويعتبر «دافز-واي» حلاً رقمياً مؤتمتاً بالكامل وسهل الوصول يتيح لمتعاملي المنطقة الحرة بمطار دبي وشركات الشحن والشركات المحلية وغيرها من الجهات والأفراد، نقل البضائع بسهولة عبر بوابات المنطقة الحرة باستخدام تصريح مرور يعتمد على رمز الاستجابة السريعة. ويأتي إطلاق هذه المبادرة تلبيةً للمتطلبات التي وضعتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وجمارك دبي، والمنطقة الحرة بمطار دبي بهدف تعزيز تجربة المتعاملين.

ويوفر «دافز-واي» أنماطاً مختلفة من تصاريح المرور لدخول وخروج بضائع التصريح الجمركي والبضائع المحلية والبضائع المخصصة. ويمكن للمتعاملين الاستفادة من هذا الحل الرقمي الفعال من خلال الأجهزة الإلكترونية وإتمامها عبر المحافظ الرقمية أو البطاقات الائتمانية. وبالإضافة إلى تكامل الخدمات مع عمليات جمارك دبي في الوقت الحقيقي، يعمل «دافز-واي» بشكل متكامل مع نظام إدارة المواعيد وعمليات الرصيف في دناتا، والذي يقدم حالياً أكثر من 14 ألف عملية حجز في الشهر، بما يسمح بتتبع وإدارة طلبات الحجز بشكل سلس لتحميل وتفريغ البضائع عند بوابة الشحن الخاصة بـ«دناتا»، والتي تقع في مقر المنطقة الحرة بمطار دبي.

أحدث التقنيات

وقالت آمنة لوتاه، مدير عام المنطقة الحرة بمطار دبي: «نجحت المنطقة منذ تأسيسها في تعزيز مكانتها كمنطقة حرة رائدة ومبتكرة من خلال حرصها المستمر على تعزيز إمكانية الوصول إلى أحدث التقنيات والمبادرات.

وتسهم هذه المبادرة في إنجاز عملية التحول الرقمي للشركات في المنطقة الحرة من خلال توفير الحلول التكنولوجية المبتكرة والممارسات المثالية التي تضمن توفير العمليات السريعة وسهلة الاستخدام بما يدعم مكانة دبي كعاصمة رقمية رائدة بتجربتها ومعاملاتها. ومن شأن هذه الخطوة تعزيز مكانتنا وجهة استثنائية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وحاضنة أعمال متكاملة».

وقال غيوم كروزير النائب الأول لرئيس قسم الشحن في الإمارات لدى دناتا: «يسعدنا أن نقدم لشركائنا قيمة إضافية من خلال هذا الحل المبتكر الذي سيرتقي بمستوى عملياتنا على مستوى إمارة دبي. إذ من شأن هذه الخطوة تسهيل عمليتنا اللوجستية والنقل عبر دمج بياناتنا في نظام دافز-واي التابع للمنطقة الحرة بمطار دبي، كما ستعود على متعاملينا بخدمات أفضل وخلال وقت زمني أقل عند نقل بضائعهم عبر بوابات الشحن بالمنطقة الحرة.».

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