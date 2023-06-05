المصدر: أبوظبي ـ صبري صقر

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أكد عدد من الخبراء والمسؤولين شاركوا مؤخراً في منتدى «اصنع في الإمارات» أن دبي وجهة مفضلة للاستثمارات الصناعية، بما توفره من بيئة جاذبة للشركات والمصانع، موضحين أنها تمتلك بنية تحتية قوية، خاصة في القطاع الصناعي، إضافة إلى الأطر التشريعية والتنظيمية المرنة.

وقال سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي: «إن إمارة دبي وجهة مفضلة للمستثمرين والمصنعين من جميع أنحاء العالم، بفضل منظومتها الصناعية الداعمة للأعمال وموقعها الجغرافي المتميز والأطر التشريعية والتنظيمية المرنة التي تمكن الشركات المحلية والإقليمية والعالمية من النمو والتوسع بأعمالها إلى كل أسواق العالم».

وذكر في تصريحات خاصة لـ«البيان»: «نوفر في مدينة دبي الصناعية بيئة أعمال صناعية ولوجستية متكاملة من خلال 6 مناطق صناعية متخصصة مدعومة ببنية تحتية متطورة، وذلك في موقع جغرافي استراتيجي متصل بشبكة نقل عالمية تتضمن خدمات النقل البري والبحري والجوي، التي تتيح للشركات بمختلف أحجامها كل المقومات اللازمة للنمو والازدهار».

وأضاف: «نحن حريصون على مواصلة دورنا البارز في دعم ونمو القطاع الصناعي الإماراتي والترويج للمنتج الإماراتي على المستويين الإقليمي والدولي، بما يرسخ مكانة الإمارات ودبي مركزاً عالمياً للتصنيع والخدمات اللوجستية، ووجهة رائدة للاستثمارات والابتكار وصناعات المستقبل».

بوابة

وقال نجم العوضي، مدير إدارة المشتريات والخدمات في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، في تصريحات لـ«البيان»: «إن دبي توفر بيئة جاذبة للاستثمارات الصناعية» موضحاً أن دبي تمتلك موقعاً استراتيجياً للاستثمار الصناعي، وتعتبر بوابة للوصول إلى المنطقة.

ولفت إلى أن «الإمارات العالمية للألمنيوم» شركة داعمة لمنتدى «اصنع في الإمارات» وعضو في برنامج القيمة الوطنية المضافة، حيث تمنح الأولوية للشراء من الموردين المحليين، وتوفر هذه العملية ميزة تنافسية على المستوى التجاري، وتشجع الموردين الدوليين على إنشاء فروع داخل الإمارات، وتعمل مع الحكومة والأطراف المعنية من أجل تطوير سلاسل التوريد بشكل أكبر في الإمارات. وأوضح أن «الإمارات العالمية للألمنيوم» تعتبر أكبر شركة صناعية في الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، حيث تنتج طناً واحداً من كل 25 طناً من حجم الإنتاج العالمي للألمنيوم.

وأشار إلى أن الشركة تخطط لبناء منشأة لإعادة تدوير الألمنيوم بطاقة إنتاجية تبلغ 150 ألف طن سنوياً، ستكون الأولى والأكبر من نوعها في الإمارات، في خطوة إضافية نحو تعزيز «مشروع 300 مليار»، و«برنامج القيمة الوطنية المضافة»، وخلق فرص في مجال البناء من خلال استبدال بعض المواد الخام المستوردة بموارد قابلة لإعادة التدوير.

نقلة

وأكد المهندس أنس الجعيدي، الرئيس التنفيذي لشركة «إم إم إي سي» مانسمان الإماراتية، أن دبي خاصة، والإمارات عامة تشهد نقلة نوعية في جذب الاستثمارات الصناعية.

وأوضح أن شركة «إم إم إي سي» توفر خدماتها في مجال المقاولات والتكنولوجيا المتقدمة، موضحاً توفير المزيد من المحفزات بقطاع الصناعة في المناطق الصناعية، وخاصة إمارة دبي، بهدف دعم الصناعة الوطنية، مشيراً إلى أن شركته بدأت إنشاء قسم متخصص في تصنيع مواد البناء والمقاولات، حيث وقعت الشركة اتفاقية لتصنيع منتج صديق للبيئة لتثبيت الرمال.

وذكر أن المحفزات التي يتم توفيرها للشركات الوطنية تعزز النمو بقطاع الصناعة، سواء من خلال توجه المصنعين الحاليين لتوسعة أعمالهم، أو عبر تشجيع المزيد من الشركات للاستثمار بقطاع الصناعة.

ارتقاء

وقالت آنا كارين روزن، المدير العام لشركة «ساب» في الإمارات، في تصريحات خاصة لـ«البيان»: إن الإمارات توفر بيئة محفزة وجاذبة للاستثمارات بما تمتلكه من بنية تحتية قوية، خاصة في القطاع الصناعي في مختلف إمارات الدولة، مشيرة إلى أن «ساب» بدأت شراكة طويلة مع الإمارات وترسخت من خلال مركز التصنيع والتطوير الخاص بالشركة في مجمع توازن الصناعي، بهدف الارتقاء بقطاع الدفاع والأمن في الإمارات، إضافة إلى تعزيز سلاسل التوريد.

وأضافت أن «ساب» استعرضت خلال منتدى «اصنع في الإمارات»، الذي نظمته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة نظام الاتصالات المتحرك «DeployNet»، الذي يعمل بتقنية الجيل الخامس، وتم تطويره في الإمارات بالتعاون مع مجلس التوازن. وأشارت إلى أن النظام يعمل على حماية المواقع المدنية والعسكرية الحساسة حتى في البيئات الوعرة، ما يعكس قدرات الإمارات المبتكرة في البحث والتطوير، ويؤكد خبرات المواهب المحلية لدينا.

وحول خطط توسع شركة «ساب» في الإمارات، أكدت آنا كارين روزن أن «ساب» اتخذت خطوات مدروسة للتوسع في الدولة، مشيرة إلى أن القوى العاملة الإماراتية لدى الشركة حققت نمواً استثنائياً منذ شهر يونيو 2020 يناهز 200%. وأضافت أن تطوير المواهب الإماراتية أبرز أولويات الشركة، حيث يسهم بشكل كبير في تعزيز الأداء الاقتصادي وتقوية الصناعات المحلية.

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