%40 نمو قيمة تداولات مركز الشاي في الربع الأول

المصدر: دبي - محمد عباس

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نجحت دبي عبر مركزي الشاي والقهوة التابعين لمركز دبي للسلع المتعددة في وضع اسمها بين كبار منتجي وإعادة مصدري أهم السلع الزراعية، لتصبح من بين الأكبر عالمياً ومن أهم المراكز في تداول وتعبئة القهوة والشاي وإعادة تصديرهما.وتخطط دبي، ممثلة في مركز دبي للسلع المتعددة، لتأسيس مراكز لإعادة تصدير مياه الشرب والمكسرات والكاكاو قريباً، وتستهدف بذلك زيادة تجارة وإعادة الصادرات عبر أراضيها نحو مختلف الأسواق العالمية.

وقال سعيد السويدي، مدير السلع الزراعية في مركز دبي للسلع : إن مركزي الشاي والقهوة التابعين لمركز دبي للسلع المتعددة يتعاملان مع 200 علامة تجارية، من بينها علامات كبرى عالمية، وكذلك شركات صغيرة محلية وإقليمية.

وأضاف السويدي، في تصريحات لـ«البيان»: «لدينا خطط لتوسعة مركز الشاي من حيث التخزين، وأيضاً خطط لزيادة أصناف مخرجات القهوة والشاي قبل نهاية العام الجاري»، مشيراً إلى أن القيمة الإجمالية للشاي المتداول عبر مركز الشاي ارتفعت بـ 40 % في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من 2022، ما يعكس نجاح المركز في جذب تجار الشاي من جميع أنحاء العالم.

وأوضح السويدي أن مركز الشاي ينفذ حالياً خطة تستهدف التوسع ومضاعفة الإنتاج بمعدل ثلاث مرات، وتعزيز الخدمات ورفع الطاقة الاستيعابية مع التركيز على زيادة القدرات في ما يخص تعبئة الشاي، حيث نجح المركز في إنتاج أكثر من 440 مليون كيس شاي خلال العام الماضي.

وحول موعد إطلاق المراكز المتخصصة في المياه والكاكاو والمكسرات، قال السويدي: ليس هناك موعد محدد حتى الآن، ولكن هناك دراسة شاملة قيد التنفيذ لتحديد أفضل مركز لتداول السلع الغذائية وغيرها، مؤكداً أن ذلك سيعود بالفائدة على الدولة ومركز دبي للسلع المتعددة.

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