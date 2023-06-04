الإمارات تمدد خفضها الطوعي لإنتاج النفط حتى نهاية 2024

المصدر: البيان

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أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تمديد خفضها الطوعي لإنتاج النفط بمقدار 144 ألف برميل يومياً حتى نهاية 2024.

وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، في تغريدة على حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر": "دولة الإمارات العربية المتحدة ستقوم بتمديد خفضها التطوعي البالغ 144 ألف برميل يوميًا، حتى نهاية شهر ديسمبر 2024 كإجراء احترازي، وذلك بالتنسيق مع الدول المشاركة في اتفاق أوبك+ الذي سبق أن أعلن عنه في شهر أبريل عن التخفيضات الطوعية".

وأضاف معاليه: "سيكون هذا الخفض التطوعي من مستوى الإنتاج المطلوب حسب ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لأوبك بلس في 4 من يونيو 2023".

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