«تي سي إل»: 15 مليار درهم سوق الإلكترونيات الاستهلاكية في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أكدت «تي سي إل» للإلكترونيات، أهمية الإمارات لمنتجات الشركة وللإلكترونيات بصفة عامة كسوق مزدهرة وواعدة فيما تقدر إحصائيات دولية، حجم سوق الإلكترونيات الاستهلاكية في الإمارات بين 14 و15 مليار درهم، بحجم إيرادات 6.6 ملايين درهم.

وقالت ساني يانج، مدير عام «تي سي إل» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إنه من المتوقع نمو سوق الإلكترونيات الاستهلاكية في الإمارات 0.12 % بمعدل نمو سنوي مُركّب بين عامي 2023 و2028، موضحة أنه من المتوقع أن يصل حجم سوق الإلكترونيات الاستهلاكية في الإمارات إلى 13060.00 ألف قطعة بحلول 2028، وأن يصل متوسط حجم الفرد في سوق الإلكترونيات الاستهلاكية إلى 1.32 قطعة في 2023.

وكشفت «تي سي إل» للإلكترونيات، ثاني أفضل علامة تجارية على مستوى العالم في إنتاج أجهزة التلفاز والعلامة الأولى عالمياً في إنتاج أجهزة التلفاز ذات الشاشات حجم 98 بوصة، النقاب عن أحدث منتجاتها متعددة الفئات لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك في تدشين حصري أقامته في دبي.

وقالت ساني يانج: «تعد الإمارات سوقاً شديدة الأهمية لمنتجاتنا ولصناعة الإلكترونيات بوجهٍ عام، بحكم كونها سوقاً مزدهرة وتحمل إمكانيات واعدة، بالنظر إلى طبيعة سكانها ذوي الخلفيات الثقافية المتعددة، والذين تنتمي أعداد كبيرة منهم إلى فئة ذوي الدخل المرتفع، والحريصين على اقتناء كل ما هو جديد في عالم الأجهزة العصرية».

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