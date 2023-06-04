«اقتصادية الشارقة» تختتم برنامجاً لتأهيل قيادات الصف الثاني

المصدر: الشارقة - البيان

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اختتمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة البرنامج التدريبي «رواد القمة»، الذي شارك فيه 24 موظفاً ضمن الدفعة الثانية لهذا البرنامج. ويأتي تنظيم هذا البرنامج ضمن خططها الدائمة لتطوير القدرات القيادية لمجموعة من الموظفين وتأهيلهم للصفوف الأمامية في الدائرة ليكونوا قادة مؤهلين قادرين على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية. وشمل الجدول الزمني لتنفيذ البرنامج 11 برنامجاً تدريبياً على مدار ثلاثة أشهر، ووزعت ساعات البرنامج على ساعات وبرامج تدريبية وتوجيهية وتطبيقية، وإرشاد شخصي، إضافة إلى اختتام البرنامج بمشاريع تطبيقية.

وأكد سلطان عبدالله بن هدة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أهمية برنامج رواد القمة في تطوير القدرات القيادية لمختلف المستويات الإشرافية والإدارية في الدائرة، وذلك من خلال تزويدهم بأهم المعارف المتخصصة في قيادة العمل الناجح وتنمية مهاراتهم من أجل تحقيق منظومة التطوير في العمل المؤسسي ورفع كفاءة القيادات لتكون نموذجاً مثالياً يحتذى من قبل الموظفين.

جاء ذلك خلال اختتام فعاليات البرنامج في مقر الدائرة، الذي يعد واحداً من البرامج التدريبية التي تنظمها الدائرة لموظفيها بالتعاون مع أكفأ مؤسسات التدريب بالدولة.

وأوضح عبدالله المحمود، مدير إدارة الخدمات المساندة بدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن الدائرة تحرص من خلال خطتها الاستراتيجية على العمل على بناء كادر بشري مبتكر ومبدع لديه معرفه بكل العلوم الحديثة لمواكبة التطورات العالمية المستقبلية، التي تعود بمردود إيجابي لدعم استدامة الاقتصاد المعرفي.

وأكد ضرورة سعي الموظف لتطوير مهاراته وقدراته الوظيفية من أجل الاستعداد للمرحلة المقبلة من خلال التزود بالمعارف والمصطلحات الجديدة، وأوضح أن برنامج «رواد القمة» اشتمل على قيام فريق القيادة بالدائرة، وعلى رأسهم سلطان عبدالله بن هدة السويدي، وعدد من مديري الإدارات بالدائرة، بزيارة المنتسبين خلال البرنامج، وذلك بهدف دعم منتسبي البرنامج، كما قام عدد من المستشارين والخبراء بالدائرة بتقديم برامج تدريبية بهدف إكسابهم المهارات القيادية وتزويدهم بالخبرات العملية التي من شأنها دعم الموظفين المشاركين في البرنامج.

وأشار إلى أنه تم استضافة رائد الأعمال الإماراتي سعيد بن غانم السويدي؛ بوصفه من الشخصيات القيادية في البرنامج، وذلك للاطلاع والاستفادة من خلال نقل تجربته وخبرته للمشاركين، حيث تناول عدداً من المحطات المهمة في حياته وحرصه على التميز في عمله، إلى جانب اهتمامه بالتغيير للأفضل في كل منصب تقلده، كما قدم العديد من النصائح المهمة للموظفين لتحقيق النجاح المستمر والحديث عن صفات القائد ودوره في التحفيز على النجاح.

وأكد المشاركون في البرنامج التدريبي أن البرنامج أسهم بشكل جذري في تطوير مهاراتهم، حيث استفادوا من كل ما تم تقديمه خلال جميع المراحل المختلفة التي تم تنفيذها في البرنامج، ومنها دعم مفهوم فريق العمل وكيفية توزيع المهام وأهمية الأدوار الموكلة لكل شخص، إضافة إلى تنمية المهارات القيادية وتطوير الكفاءات المهنية وفق أفضل الممارسات المطبقة عالمياً، وأشادوا بجهود الدائرة في تطبيق البرامج التدريبية التي من شأنها دعم تطوير الموظفين وتعزيز قدراتهم العلمية والعملية.

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