«غرفة الشارقة» تختتم بعثة تجارية ناجحة في الهند

المصدر: الشارقة - البيان

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اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات، أعمال بعثتها التجارية في جمهورية الهند، بتنظيم لقاءات عمل مع جمعيات ومنظمات تجارية وصناعية هندية في مدينة نيودلهي، على هامش «ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي»، الذي نظمته في المحطة الثانية للبعثة، ونتج عن اللقاءات رغبة الجانب الهندي في تنظيم زيارة لوفد تجاري رفيع المستوى لإمارة الشارقة ممثلاً بقطاعات صناعية وتجارية، وذلك في الربع الأخير من العام الجاري.

كما شهدت لقاءات الأعمال العديد من المناقشات والمباحثات التي تمحورت حول استعراض مزايا الاستثمار والفرص الواعدة والمتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب تعزيز مستوى التعاون والتبادل التجاري، وبحث مجالات العمل المشترك وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات، إضافة إلى تنمية صادرات المنشآت التجارية والصناعية وتعريف القطاع الخاص على الفرص المجزية في القطاعات الواعدة، بما يخدم مصلحة مجتمع الأعمال في الشارقة ونيودلهي.

مشاريع استثمارية

وجمع اللقاء الأول بين عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس البعثة، ووليد عبدالرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس الغرفة، وأحمد محمد عبيد النابودة، عضو مجلس إدارة الغرفة، بوفد من جمعية غرف التجارة والصناعة الهندية برئاسة بوجا أهلواليا، مساعد أمين عام الجمعية، وبحضور عبدالعزيز محمد شطاف، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وجمال سعيد بوزنجال، مدير إدارة الاتصال المؤسسي في غرفة الشارقة، وعلي الجاري، مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، وبحث اللقاء سبل تعزيز دور القطاعات الصناعية والتجارية في ظل التعاون بين البلدين الصديقين، فضلاً عن تبادل الآراء حول كيفية الاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى كل جانب، بما يسهم في إقامة مشاريع استثمارية مشتركة.

ترويج تجاري

كما تناول اللقاء الثاني الذي جمع عبدالله سلطان العويس والوفد المرافق له مع باريش ميهتا، الرئيس الإقليمي للمنظمة الاتحادية الهندية للتصدير، بحث أطر التعاون في العديد من المجالات، أهمها الترويج التجاري للمنتجات والسلع المحلية لكل بلد، والبرامج المطبقة لدى المنظمة والغرفة في تحقيق هذا المستهدف، فضلاً عن تطوير الشراكات بين الجانبين في تعزيز الصادرات واستكشاف أسواق جديدة، كما سلط عبدالله سلطان العويس الضوء على الجهود الحثيثة التي تبذلها غرفة الشارقة في توفير الدعم لأعضائها المنتسبين من ممثلي مجتمع الأعمال في الشارقة والخدمات والتسهيلات التي توفرها المؤسسات التابعة لها في تنمية وتطوير أعمالهم، داعياً الجانب الهندي إلى تعزيز حضورهم من خلال تكثيف مشاركاتهم في المعارض النوعية والمتخصصة التي ينظمها ويستضيفها مركز إكسبو الشارقة على مدار العام؛ نظراً لأهمية ذلك في التعريف والترويج لصناعتهم في الأسواق المحلية والإقليمية.

مذكرة تفاهم

وعقد عبدالله سلطان العويس برفقة أعضاء البعثة لقاءً مع موهيت سينغلا، رئيس مجلس الترويج التجاري في الهند، التابع لوزارة التجارة الهندية، حيث تم الاتفاق بين الجانبين على توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تنظيم تبادل الزيارات للوفود التجارية والمشاركة في المعارض التي ينظمها كل من مركز إكسبو الشارقة ومركز المعارض الهندي، الذي يعمل تحت مظلة المجلس، فضلاً عن طرح مبادرات مشتركة تعزز تسريع أداء قطاعات الأعمال في مختلف أنشطتها التجارية والصناعية والخدمية في كلا البلدين.

تنامي الأعمال

وفي اللقاء الأخير، الذي شهده اليوم الختامي للبعثة، أجرى عبدالله سلطان العويس مباحثات مع الغرفة الألفية الدولية الهندية للتجارة والصناعة والزراعة، تناولت تنمية أطر التعاون بين الهند وإمارة الشارقة، لا سيما مع تنامي العمل الاقتصادي والتجاري إلى مستويات عالية من التنسيق والشراكة وتدفق الاستثمارات بين الإمارات والهند، كما استعرض العويس المشهد الاقتصادي في الشارقة والمزايا الاستثمارية الجاذبة التي تتمتع بها، فضلاً عن الخدمات التي تقدمها الغرفة للشركات الراغبة بالاستثمار، والدور الذي تؤديه في المحافظة على الاستدامة في مسيرة التنمية التجارية والصناعية عبر العديد من الخدمات ذات القيمة المضافة والمساهمات الحثيثة في إيجاد فرص تسهم في تحقيق النماء والازدهار لبيئة الأعمال.

ونظمت البعثة بقيادة مركز الشارقة لتنمية الصادرات على مدار خمسة أيام في مدينتي مومباي ونيودلهي، زيارات ميدانية لأعضائها من ممثلي الشركات الصناعية والتجارية إلى عدد من المنشآت الاقتصادية والمصانع، بحثوا خلالها فرص التعاون المشترك والتكامل الصناعي وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات وبناء شراكات استثمارية تخدم مصالح الجانبين.

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