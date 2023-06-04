«دبي الإسلامي» يطلق منصة شاملة تضم 135 خدمة رقمية

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك دبي الإسلامي عن إطلاق «DIB alt»، العلامة الرقمية الشاملة التي تجمع كل العروض والقدرات الرقمية للبنك تحت مظلة واحدة. وتتماشى هذه الخطوة مع المساعي الحثيثة التي تبذلها هذه المؤسسة المصرفية العملاقة في سبيل التميز الرقمي وتحقيق استراتيجية التحول الرقمي الطموحة التي ينتهجها البنك. ولا تمثل «DIB alt» بنكاً آخر، أو تطبيقاً مصرفياً جديداً للهاتف المتحرك، وهي ليست منتجاً أو خدمة أخرى للبنك، بل إنها تجربة مصرفية رقمية متكاملة الخدمات، تم تصميمها للارتقاء بتجربة متعاملي بنك دبي الإسلامي نحو آفاق جديدة، عبر تمكينهم من الوصول إلى مجموعة شاملة من الخدمات والمنتجات الرقمية بسهولة ويسر.

وتعد «alt» من بنك دبي الإسلامي منصة مصرفية رقمية شاملة تجمع تحت مظلتها كامل العروض والقدرات الرقمية التي يمتلكها البنك، ما يوفر للمتعاملين تجربة مصرفية سلسة وخالية من المتاعب. وتضم المنصة أكثر من 135 خدمة رقمية تتوفر عبر تطبيق بنك دبي الإسلامي للهواتف المتحركة، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيق الواتساب والخدمات الأخرى المتوفرة عبر أجهزة الصراف الآلي.

وتلبي هذه المنصة الشاملة جميع الاحتياجات المصرفية للمتعاملين، حيث تتيح لهم فتح حساب مصرفي في غضون دقائق معدودة، والتقدم بطلب الحصول على تمويل شخصي أو بطاقات ائتمان، فضلاً عن تحويل الأموال محلياً أو دولياً، وإجراء المدفوعات، وغيرها الكثير.

وتم تصميم المنصة بدقة فائقة بهدف تبسيط العمليات المصرفية وتعزيز راحة المتعاملين عبر نقاط التواصل المختلفة. ومن خلال تسخير قوة التقنيات الرقمية الفائقة، توفر منصة «alt» من بنك دبي الإسلامي تجربة مصرفية يسيرة وفعالة من شأنها أن تضمن حصول المتعاملين على هذه التجربة المتميزة والفعالة.

وقال د.عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: «في عالم اليوم سريع التطور الذي تعمل فيه التكنولوجيا على دفع عجلة التحول في شتى القطاعات ورفع سقف توقعات المتعاملين، نرى أننا في حاجة لثورة مماثلة في النظام المالي تواكب هذه الوتيرة من أجل البقاء على صلة وثيقة بها، ونضمن في الوقت ذاته أن نغدو مؤسسة متطورة تتمتع بالذكاء الرقمي. وهنا يأتي دور منصة «alt» من بنك دبي الإسلامي بوصفها تجربة مصرفية مبسطة تجمع كل قدرات البنك الرقمية تحت مظلة علامة تجارية واحدة. ماذا يعني ذلك لمتعاملينا؟ من الآن فصاعداً، ستندرج جميع القنوات المدعومة رقمياً، إضافة إلى المنتجات والخدمات التي يمكن الاستفادة منها بشكل رقمي ضمن المنصة الجديدة».

وأضاف: «تجسد علامة DIB alt قفزة هائلة نحو التحول الرقمي، مدفوعة بنهجنا المرتكز على المتعاملين، في حين تتماشى مع رؤية الإمارات العربية المتحدة في بناء قطاع رقمي متقدم، وتمثل منصة «alt» من بنك دبي الإسلامي بداية عهد جديد تضع احتياجات متعاملينا على قائمة أولوياتنا».

وأردف: «إن هدفنا الأسمى هو تحقيق طموحاتنا الرقمية وتعزيز مكانة بنك دبي الإسلامي الرائدة، بما يجعل منه قوة هائلة في عالم الخدمات المصرفية الرقمية والمالية».

واختتم قائلاً: «تمثل منصة DIB alt طريقاً بديلاً للخدمات المصرفية، وأنا على يقين بأنها ستسهم في تغيير قواعد اللعبة تماماً في القطاع».

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