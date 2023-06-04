«المالية» تشارك في مؤتمر المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات الضريبية

المصدر: أبوظبي - البيان

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شاركت وزارة المالية في المؤتمر العاشر للسلطات المختصة للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، الذي عقد مؤخراً في مدينة تبليسي في جورجيا. وحضر المؤتمر أكثر من 160 متخصصاً من 77 دولة لمشاركة تجاربهم العملية في تبادل المعلومات للأغراض الضريبية عند الطلب والتبادل التلقائي للمعلومات والاستفادة من الأدوات التعليمية والإرشادية التي تصدرها المنظمة.

وضم وفد الوزارة المشارك في الاجتماع أسماء الزرعوني، رئيس قسم تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وريم السويدي، تنفيذي علاقات دولية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والدول الأعضاء في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية.

وتفصيلاً، تناول المؤتمر آخر المستجدات بشأن عمليات تبادل المعلومات والأدوات والآليات التي قام المنتدى بإصدارها حول متطلبات المستفيد الحقيقي النهائي، ونظام معيار الإبلاغ المشترك وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية عند الطلب وحماية المعلومات وسريتها. واستعرض المؤتمر تجارب بعض الدول في ما يتعلق بتبادل المعلومات عند الطلب، مثل تونس وجورجيا وألمانيا وسنغافورة. وتم التباحث أيضاً حول مستقبل تبادل المعلومات بشكل تلقائي على مختلف أنواع الدخل، وأهمية معيار الإبلاغ المشترك، كونه أداة لمكافحة التهرب الضريبي، مع التأكد من فاعلية هذه الأداة وتشغيلها بشكل صحيح، من خلال أطر الامتثال التي تضعها الدول.

يشار إلى أن دولة الإمارات كانت قد انضمت إلى عضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية في عام 2010.

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