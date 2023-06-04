أسهم الإمارات تضيف 100 مليار درهم لرأسمالها السوقي

المصدر: أبوظبي - وام

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أضافت أسواق الأسهم المحلية ما يربو على 100 مليار درهم لرأسمالها السوقي خلال الخمسة أش0 السوقية للأسواق بأربعة إدراجات جديدة خلال الخمسة أشهر الأولى، شملت «أدنوك للغاز» و«بريسايت» لحلول الذكاء الاصطناعي في سوق أبوظبي، وإدراج «إم بي إم إي» كأول شركة تكنولوجيا مالية يتم إدراجها في منصة «نمو» بسوق أبوظبي، إضافة إلى إدراج أسهم «الأنصاري» للخدمات المالية في سوق دبي المالي، فيما شهد سوق أبوظبي إدراجاً جديداً لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات» مع مطلع يونيو الجاري.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.206 تريليونات درهم نهاية العام الماضي إلى 3.307 تريليونات درهم بنهاية مايو الماضي، موزعة بواقع 2.685 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و621.5 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 188 مليار درهم خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، توزعت بواقع 152.6 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و35.4 مليار درهم في سوق دبي المالي، فيما جرى التداول على نحو 41.5 مليار سهم منها 23.6 مليار سهم في سوق أبوظبي و17.8 مليار سهم في سوق دبي، وذلك من خلال تنفيذ أكثر من 2.04 مليون صفقة في السوقين.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنهاية الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري عند مستوى 9232.89 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9406.57 نقطة، وارتفع مؤشر السلع الاستهلاكية بنحو 21.5 % والعقار بـ 14 % والاتصالات 0.93 % والطاقة 0.85 %.

وصعد في سوق أبوظبي «أمريكانا» بنسبة قاربت 39.4 % و«أغذية» 22.6 % و«أدنوك للحفر» 21.8 % و«الدار» 15.1 % و«موانئ أبوظبي» 14.3 % و«أدنوك للغاز» 10 % و«أبوظبي الإسلامي» 9.77 % و«الياه سات» 2.4 % و«بروج» 2.4 %.

واستحوذ «العالمية القابضة» على النصيب الأكبر من التداولات مستقطباً سيولة بأكثر من 48 مليار درهم، تلاه «ألفا ظبي» بنحو 12.8 مليار درهم، ثم «ملتيبلاي» 9.5 مليارات درهم، و«أبوظبي الأول» 7.16 مليارات درهم و«الدار» 6.2 مليارات درهم.

وصعد مؤشر سوق دبي العام بـ 7.21 % أو ما يعادل 240.5 نقطة خلال الخمسة أشهر الأولى ليقفز من مستوى 3336.07 نقطة نهاية العام الماضي وصولاً إلى 3576.63 نقطة نهاية مايو الماضي، مع ارتفاع مؤشر قطاع الصناعة 11.5 % والعقار 10 % والخدمات 8.3 % والمالية 6.1 %.

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