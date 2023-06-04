10 % نمو سوق الهواتف الفاخرة في الإمارات

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

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أكد مفيجيان ما، المدير المسؤول في شركة «هونر» في دول الخليج، نمو مبيعات الهواتف الفاخرة في الإمارات بـ 10 %،خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، في الوقت الذي تراجعت فيه مبيعات الفئة ذاتها من الهواتف في الصين بـ 10 % في الفترة ذاتها.

وقال مفيجيان ما في تصريحات على هامش إطلاق الشركة الصينية المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية أحدث هواتفها من سلسلة «هونر ماجيك» إن الشركة تعتزم افتتاح أول متجر تجربة لمنتجات «هونر» في دبي، خلال العام الجاري ، مشيراً إلى أن حصة الشركة في سوق الهواتف الذكية في الإمارات تصل اليوم إلى 7 %، وأن الشركة تستهدف رفع حصتها إلى 10 % بنهاية العام الجاري.

وكشفت الشركة في دبي أخيراً عن هاتفي «هونر ماجيك 5 برو»، و«ماجيك في إس»، والتي تضم عدداً من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة والابتكارات الأفضل في السوق، التي تمتاز بها «هونر».

وأضاف: نحن متفائلون جداً بسوق الهواتف الفاخرة في الإمارات، الذي يشهد نمواً، بفضل قدوم الكثير من المقيمين إلى الدولة خلال الفترة الماضية، ولذلك نحن عازمون على الاستثمار بقوة في السوق الإماراتي، ومصممون أن نفتتح في دبي أول متجر لعلامة «هونر» في المنطقة، ونسعى ليكون دبي مول أولى محطات علامتنا في الإمارات، خلال العام الجاري.

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