الإمارات والمكسيك تبحثان فرص تمويل المشروعات التنموية

المصدر: دبي - البيان

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التقى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، عدداً من المسؤولين الحكوميين في المكسيك، وذلك بمقر الوزارة في دبي.

وناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في ما يخص الشؤون المالية والائتمان العام، والتباحث في شأن فرص تمويل المشروعات المشتركة بين البلدين سواء التنموية أو الاستثمارية.وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني حرص الإمارات على تعزيز علاقات التعاون مع المكسيك في جميع المجالات التنموية ذات الاهتمام المشترك وخاصة في القطاع الاقتصادي والمالي والاستثماري.

وقال: تواصل وزارة المالية العمل والتنسيق مع المكسيك لتنمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتعزيز أطر التعاون ليشمل المجالات كافة ذات المصلحة المشتركة ونقلها إلى مستويات جديدة من النمو والتطور، بما يحقق تطلعات البلدين ويخدم توجهاتهما التنموية.

وتطرق اللقاء إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك كالائتمان العام، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور القطاع الخاص في تمويل المشروعات التنموية المشتركة التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاعات كافة بين البلدين.

تجدر الإشارة إلى أن الإمارات كانت قد وقعت اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار مع المكسيك في يناير 2016، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال في نوفمبر 2012.

حضر اللقاء من الجانب الإماراتي، ثريا حامد الهاشمي مديرة إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية بالإنابة، وأحمد خالد بن سليمان مدير مكتب إدارة الدين العام. ومن الجانب المكسيكي، أميريتا كارمن مورينو توسكانو، نائبة وزير خارجية المكسيك، وغابريل يوريو غونزاليز، نائب وزير المالية والائتمان العام بالمكسيك، ولويس الفونسو دي البا، سفير المكسيك لدى الدولة.

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